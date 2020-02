Riško má vyzbierané 2 milióny € na liek: Ako chcú pomôcť ďalším trom detičkám?

Každý robí, čo je v jeho silách, aby štyrom usmievavým detičkám pomohol tešiť sa zo života. Príbehy Riška (22 mes.), Alexa (19 mes.), Amélie (13 mes.) a Alexeja (5 mes.) rozpútali obrovskú vlnu solidarity po Slovensku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Známi aj úplne obyčajní ľudia chcú prispieť na pomoc malým bojovníkom, ktorých sužuje spinálna muskulárna atrofia typu 1. Nádejou je ultradrahý liek Zolgensma. Pre Riška, ktorý potrebuje pomôcť najrýchlejšie, sa podarilo vyzbierať už viac ako dva milióny eur. Zápas o jeho zdravie však pokračuje - rodičia totiž potrebujú ďalší milión na liečbu, ktorá je spojená s podaním lieku v USA. O získanie financií sa rovnako usilujú aj ďalšie tri rodiny, ktorým sa pomaly, ale isto kráti čas...

Liek Zolgensma nie je na Slovensku kategorizovaný a jeho cena je 2 milióny dolárov (takmer 2 mil. eur). Čo najskôr by ho mal dostať práve Riško, pretože jeho podanie je limitované dvomi rokmi veku a krásny chlapček ich oslávi už 20. apríla. Obyčajní i známi ľudia sa zomkli a deťom pomáhajú, ako sa dá. Svojich fanúšikov zburcovala bývalá skvelá tenistka Dominika Cibulková (30), ako aj hokejista Zdeno Chára (42) a snaha priniesla svoje ovocie – chlapčekovi už sa vyzbierali viac ako dva milióny eur.

„Som nesmierne dojatá, že naša výzva našla taký ohlas. Ja osobne som nezaváhala ani sekundu, keď ma oslovili, či by som nepomohla. Ochotný bol aj Zdeno Chára, ktorému naozaj stačilo pár slov a bolo jasné, že pomôže,“ prezradila šťastná Cibulková. Rovnako pomáhajú futbalisti, ktorí dali do dražby, spustenej žilinskými futbalistami, svoje dresy, to isté urobil aj náš fenomenálny cyklista Peter Sagan.

Skúšajú aj Budapešť

Rodina je nesmierne dojatá, stále však nie sú v cieli. „Nemocnica v Bostone vyčíslila sumu, ktorú by sme museli zaplatiť, ak by sme sa rozhodli ísť tam. Je to ďalší milión. Čakáme na vyčíslenie z Budapešti a veríme, že to bude menej, a že stihnú všetko včas pripraviť,“ vysvetľujú. Riško mal posledné dni veľmi ťažké, lebo zdravotný stav sa mu veľmi zhoršil. „Už neprehĺta. Slinky mu stekajú do pľúc a tam sa zapaľujú. Riešením je urýchlene použiť liek, ktorý ho zachráni,“ napísala v sobotu Riškova mama, ktorá nezabudla ani na ostatných bojovníkov. „V pondelok predstavíme náš plán, ako vyzbierať peniaze aj im, pretože keď dostanú liek a liečbu skoro, nemusia zažívať to, čo my. Rodičom Alexa, Amélie a Alexeja veľmi radi poskytneme všetky informácie, aby sa čo najskôr dostali k lieku, a poradíme im, ako majú postupovať,“ dodala.

Alexovi pomáhajú hádzanári

Rozkošnému Alexovi zostáva na podanie lieku tiež už len pár mesiacov, keďže svoje druhé narodeniny oslávi v júli. Ľudia však nezabúdajú ani na neho a po celom Slovensku sa organizujú akcie. Už v utorok sa uskutoční koncert v Rožňave, na ktorom vystúpia Marián Čekovský či Lukáš Adamec. Výťažok z podujatia poputuje práve na pomoc okatému bojovníkovi. Tiež sa uskutoční divadelné predstavenie West Side Story v Košiciach, kde kúpou lístka ľudia Alexovi pomôžu.

Nezaostávajú ani slovenskí hádzanári, ktorí sa pre chlapčeka rozhodli vydražiť svoje dresy. „Momentálne sa nám zbierka trošku zastavila, máme na účte necelých 400-tisíc, ale stále veríme, že sa nám to podarí,“ povedala Monika, Alexova mama, korá je v kontakte s Riškovými rodičmi a určite sa potešia akejkoľvek pomoci. Za tú budú vďační aj rodičia ročnej Amélie, ktorej pomáhajú rovnako ľudia s dobrým srdcom z celého Slovenska.

Stále snívajú o lotérii

Ľudia nezabúdajú ani na maličkého Alexejka, ktorému sú venované koncerty a zbierky po Slovensku - jeden z nich sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom, kde býva. Rodičia chcú od začiatku osloviť nemocnicu v Budapešti, ktorá je bližšie ako Boston. Na liečbu však rovnako potrebujú závratnú sumu, preto dúfajú v ešte jednu možnosť. „Chceme ešte skúsiť určite osloviť aj lekárku v Košiciach a napriek tomu, že nie je naša ošetrujúca lekárka, požiadať ju, aby nás do lotérie o liek prihlásila,“ prezradila mama Andrea, ktorá pre milované dieťa vyskúša všetky dostupné možnosti. „Keď nám už nič nezostane, tak budem veriť, že sa nám podarí vyzbierať sumu, ktoré je potrebná na liečbu,“ dodala.