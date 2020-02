Vodič blokoval križovatku v Bratislave: To, čo urobil, keď na semafore svietila červená, je vrchol!

Na toto, aby sa človek vybavil nervami zo železa. Keď už človek nedokáže rozoznať ani farby na semafore, čo potom robí za volantom?

Čitateľ nakrútil poriadne adrenalínovú situáciu na križovatke v Bratislave. Vodič modrej dodávky chcel ísť rovno, no zaradil sa do odbočovacieho pruhu, ktorému svietila zelená. On vytrvalo blokoval križovatku a nevadilo mu ani vytrubovanie jeho kolegov. No potom prišlo niečo nečakané. Namiesto toho, aby odbočil a radšej si urobil obchádzku, pustil sa do križovatky na červenú.