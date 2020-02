Pozriete si video z Prístavného mosta v Bratislave, zastaví sa vám rozum: Za toto hrozí vodičovi mastná pokuta!

Nad tým sa zastavuje rozum, čoho sú niektorí vodiči schopní. Nielenže porušujú zákon, no dokonca sa bez problémov priživia na cudzom nešťastí.

Pohoršený čitateľ nám do redakcie poslal video nakrútené na Prístavnom moste v Bratislave. Bol svedkom situácie, keď vodič zneužil záchranársku uličku vytvorenú v kolóne na prejazd záchranných zložiek.

"Stalo sa to na Prístavnom moste v smere do Petržalky. Išiel tak ešte jeden, ale toho som nestihol nakrútiť," povedal nám k videu zhrozený čitateľ. Povinnosť vytvoriť záchranárskú uličku vodičmi v kolóne na diaľnici je od konca roka 2019 zakotvená v zákone. Zneužitie záchranárskej uličky sa trestá pokutou, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 300 eur.