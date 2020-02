Obavy z vírusu narastajú: Izrael zrušil školské výlety do Poľska

Izrael sa v nedeľu rozhodol zrušiť školské zájazdy do niekdajšieho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Poľsku. Dôvodom sú obavy z rýchlo sa šíriaceho koronavírusu, informovala agentúra DPA.

V Poľsku síce dosiaľ nezaznamenali nijaký potvrdený prípad koronavírusu, desiatky Izraelčanov vrátane viacerých školákov však už v Izraeli prišli do kontaktu s nakazenými juhokórejskými turistami, ktorí navštívili Izrael. Tamojšia vláda teraz v dôsledku tejto skutočnosti zavádza viaceré opatrenia.

Izraelské ministerstvo školstva uviedlo, že na zájazd nepôjde vyše 3000 izraelských žiakov, ktorí mali už v nedeľu odcestovať na desať dní do Poľska. Školské výlety, ktorých súčasťou je aj návšteva niekdajších nacistických koncentračných táborov, sú v Izraeli bežné na mnohých školách, píše DPA.

Koronavírus SARS-CoV-2 potvrdili po návrate do vlasti u deviatich juhokórejských turistov, ktorí boli 8.-15. februára v Izraeli. Izraelská vláda teraz preto venuje zvýšenú pozornosť ľuďom, ktorí s juhokórejskými turistami prišli do kontaktu.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva nariadilo v nedeľu zostať doma zamestnancom hotela a reštaurácie, ako aj približne 30 žiakom ôsmej triedy základnej školy, ktorí boli v kontakte s nakazenými juhokórejskými turistami.

Rezort zároveň vyzval všetkých, ktorí prišli s nakazenými Juhokórejčanmi do prinajmenšom 15-minútového kontaktu z vzdialenosti do dvoch metrov, aby preventívne zostali 14 dní doma. V piatok v Izraeli tiež potvrdili nákazu koronavírusom. Išlo o Izraelčanku, ktorá sa spolu s ďalšími evakuovanými vrátila do vlasti z lode Diamond Princess, ktorá sa od začiatku februára nachádzala v karanténe v prístave japonského mesta Jokohama. Izraelčanka bola po príchode do vlasti v karanténe.

Izrael v sobotu zároveň nepovolil 130 Juhokórejčanom vystúpiť z lietadla zo Soulu, ktoré pristálo na Letisku Bena Guriona ležiacom 15 kilometrov juhovýchodne od Tel Avivu. Dvanástim Izraelčanom vystúpiť povolili a sanitkami ich previezli domov. Lietadlo bolo potom poslané späť do Soulu. Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí si v tejto súvislosti predvolalo izraelského diplomata, aby vyjadrilo nesúhlas so zaobchádzaním s juhokórejskými občanmi v Izraeli.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu postoj nevpúšťať do Izraela nikoho z infikovaných krajín obraňoval, hoci pripustil, že opatrenia sú prísnejšie než v mnohých iných krajinách, uviedla DPA.