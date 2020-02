Maďarsko zavádza nové opatrenia v boji proti koronavírusu: Cestujúci z Talianska sa letiskovej kontrole nevyhnú

Na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti začali v nedeľu merať teplotu cestujúcim, ktorí prichádzajú zo severotalianskych provincií.

Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság preverili v nedeľu popoludní - z dôvodu šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 v Taliansku - na budapeštianskom letisku zdravotný stav cestujúcich z talianskych miest Treviso a Bergamo. V Taliansku hlásia tretiu obeť koronavírusu: Podľahla mu hospitalizovaná žena s rakovinou V nedeľu priletelo do Budapešti - z krajín považovaných hľadiska šírenia koronavírusu za problematické - celkovo 12 letov. Od 31. januára merala spoločnosť Budapest Airport teplotu cestujúcim priamych letov z Číny, ktorá je považovaná za pôvodcu vírusu. Doposiaľ odmerali teplotu 1388 pasažierom a 180 členom posádky.

Do Maďarska pricestuje v nedeľu večer zo zájazdu z talianskeho regiónu Lombardsko 11 maďarských stredoškolákov so sprievodom. Centrum národného zdravia (NNK) pre agentúru MTI uviedlo, že skupinu umiestnia na dva týždne do karantény v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava.