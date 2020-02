Okolie Morského oka môže prísť o stupeň najvyššej ochrany: Začal sa boj o perlu Zemplína

Sopečnému jazeru Morské oko a časti okolitých lesov hrozí strata najvyššej možnej ochrany.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podľa lesoochranárov zneužilo proces pri tvorbe nových hraníc pre lokalitu UNESCO, kde je Morské oko vyňaté a presunuté z maximálneho stupňa ochrany. Sú presvedčení, že v budúcnosti by to znamenalo možnosti výstavby, výrubu i lovu zveri.

Lesoochranárske združenie VLK upozorňuje na situáciu, v ktorej chce vláda v skrátenom legislatívnom konaní odsúhlasiť zmenu, ktorá sa dotkne klenotu Zemplína. Prírodná rezervácia Vihorlatský prales podľa vlaňajšieho rozhodnutia vlády plánuje rozšíriť najprísnejšie chránené územie z dnešných približne 320 hektárov na takmer 2 200 hektárov.

Novinkou je však aj zmena stupňa ochrany Morského oka a jeho okolia z 5. na 4. stupeň. „Kým v 5. stupni je umiestnenie stavieb zakázané, v 4. stupni ochrany už stačí iba súhlas orgánu ochrany prírody. V 5. stupni je zakázané loviť živočícha, vo štvrtom stupni je to povolené. Obmedzenie je, že sa nesmie loviť na spoločných poľovačkách, ale individuálne sa môže,“ vraví Juraj Lukáč, náčelník lesoochranárov a pokračuje.

„Opäť sa tak stane, že kým bežný občan bude smieť chodiť iba po turistickom chodníku, inak dostane pokutu, tak vybraní papaláši si budú užívať lov zveri v tomto krásnom prostredí.“ Ministerstvo v rámci predloženého návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales navrhuje zrušiť prísnu ochranu jadrovej zóny existujúcej Národnej prírodnej rezervácie Morské oko vyhlásenej v roku 1984. „Ide o samotnú vodnú hladinu jazera Morské oko, okolitých asi 20 hektárov lesných porastov, existujúce stavby a asfaltovú cestu,“doplnil Lukáč s tým, že ide o najkrajšiu a najatraktívnejšiu časť rezervácie.

Lesoochranári v pondelok odovzdali ministerstvu 62 602 podpisov pod hromadnú pripomienku k návrhu Nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales. „Dôjde k ich prerokovaniu. Ak bude zhoda, podstúpi sa text na schválenie vláde. Ak k nej nedôjde, dôjde k druhému kolu rokovania,“ vysvetlil Lukáč.

Je to poklad pre ďalšie generácie

Peter Sabo, lesoochranár, Michalovce

Ministerstvo zneužilo proces zmeny hraníc UNESCO lokality a navrhuje zrušiť prísnu ochranu na Morskom oku. To v budúcnosti môže viesť k výrubu stromov, výstavbe a povoľovaniu výstavby nových ciest. Toto územie je prísne chránené od roku 1984 a malo by to tak ostať.

Marek Kondžura, starosta obce Remetské Hámre Otvoriť galériu Marek Kondžura (49), starosta obce Remetské Hámre Zdroj: Patrik Struk Naši občania a aj obec spoločne chceme, aby vodná plocha aj priľahlé porasty ostali v súčasnom 5. stupni ochrany. Je veľmi dôležité, aby perla nášho regiónu ostala pokladom aj pre ďalšie generácie. Je to nádherný kút našej domoviny a chceme, aby to ďalej takto ostalo. Nie sme proti rozvíjaniu regiónu, ale nie na úkor toho, že sa zníži stupeň ochrany.

Územie nie je určené pre developerov

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia

Hromadnou pripomienkou sa zaoberáme. Máme však výhrady k tvrdeniam uvedeným v pripomienke. Nejde o zmeny, ktoré sa ministerstvo snaží pretlačiť pár dní pred voľbami. Návrh v tejto podobe vláda schválila v roku 2019 po množstve rokovaní. Územie nie je určené na developerské zámery a ministerstvo neeviduje žiaden developerský zámer.