Mladíkovi († 23) sa zrážka v protismere stala osudnou: V tomto vraku nemal Erik žiadnu šancu na prežitie

Stačil okamih a nešťastie bolo na svete. Vo štvrtok večer došlo neďaleko obce Stročín (okr. Stropkov) k nepochopiteľnej tragédii.

Mladý Erik († 23) v prešiel so svojou škodou do protismeru, kde čelne narazil do kamióna. Chlapcovi sa už, žiaľ, nedalo pomôcť a na mieste ťažkým zraneniam podľahol. Ťažkotonážny kolos z auta spravil po zrážke iba kopu šrotu.

Tragická havária je ťažko pochopiteľná. Došlo k nej na úplne rovnom úseku cesty. Erik († 23) smeroval do Svidníka, kamión, ktorý vážil 24 ton a bol plne naložený tehlami, zase z Poľska do Rumunska. Na poli vedľa cesty bolo aj na druhý deň vidieť hlboké brázdy. Tie za sebou nechal nákladiak, ktorý tiež zišiel z cesty.

Mladý muž pochádzal z Vyšného Orlíka (okr. Svidník), kde jeho rodina vlastní dom, pred časom sa však presťahoval do Svidníka. V dedine stále býva jeho otec Marián, ktorého správa o havárii, pri ktorej zahynul jeho syn, zdrvila. „O nešťastí ma v noci informoval Erikov brat. Doteraz sa neviem spamätať zo šoku. Erik bol veľmi dobrý chlapec. Vyštudoval strednú školu s počítačovým zameraním a pracoval v Tesle Stropkov. Je to hrozné,” povedal zúfalý otec, ktorý v sekunde prišiel o milované dieťa. Smutný prípad vyšetruje i polícia.

Prípadom sa zaoberá dopravný inšpektorát vo Svidníku. Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,” uzavrela prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.