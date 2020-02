Černák si užíva životnú sezónu v NHL: Je to úžasné, som v top forme

Tampa Bay Lightning je najlepším tímom NHL v mesiaci február a Erik Černák zasa jedným z jej najlepších obrancov. Vo štvrtok proti Vegas absolvoval 22-ročný Slovák už 58. zápas v tejto sezóne.

Čo sa týka počtu súťažných duelov, vyrovnal sa už tej predchádzajúcej, ktorá bola pre neho v zámorí premiérová a nehral v jej od samého začiatku. Teraz chýba odohrať druhému tímu Východnej konferencie ešte 21 zápasov do konca základnej časti a bez Černáka v zostave si to tréner Jon Cooper zrejme už ani nevie predstaviť.

"Ako si užívam druhú sezónu v Tampe Bay? Je to úžasné. Každý kedysi sníval o tom, že bude hrať v NHL a ja som nebol výnimka. Minulý rok som odohral 58 zápasov, teraz som tu od začiatku sezóny, hneď od tréningového kempu.Musíme takto pokračovať a pripraviť sa na play-off," uviedol Erik Černák v rozhovore pre slovenskú verziu portálu NHL.

Dvadsaťdvaročný Košičan zdôraznil, že do sezóny išiel s veľkým sebavedomím, lebo vlani sa uviedol veľmi dobre. "Minulý rok som odohral dosť zápasov proti najlepším hráčom súperov. A tento rok mi tréneri opäť dávajú možnosť brániť tých najlepších. Dostávam veľmi veľa minút na ľade, v každom zápase hrám 20, 22 či 23 minút. O to je to krajšie a tímu sa snažím pomôcť ako najlepšie viem," prezradil defenzívny typ obrancu.

Na otázku, ako vychádza s hviezdnymi spoluhráčmi typu Victor Hedman, či Ryan McDonagh, odpovedal: "Myslím si, že v Tampe máme veľmi veľa dobrých a skúsených hráčov. Hediesa a Maca ste už spomenuli, v útoku máme zase Stevena Stamkosa či Nikitu Kučerova. Každý deň v každom zápase a na každom tréningu sa od nich snažím niečo pochytiť. Pre každého mladého hráča v Tampe je to naozaj veľká škola."

Z tria najlepších strelcov NHL sa mu momentálne javí ako najnebezpečnejší Čech David Pastrňák z Bostonu a nie Aleander Ovečkin z Washingtonu či Auston Matthews z Toronta. "Pasta je rýchly s pukom aj bez neho. Vie tvoriť hru na ľade a dokáže obrancov prekvapiť. Takže ten sa mi asi bráni najhoršie," priznal robustný slovenský obranca a na túto tému ešte dodal: "Všetci dobrí útočníci sa bránia ťažko bez ohľadu na to, kto je viac silový a kto zasa technický typ. Keď je hráč kvalitný a skrátka to má v sebe, je náročné ho udržať."

Slovenský mladík z obrany "bleskov" sa vrátil aj k novembrovému dvojzápasovému dištancu za faul lakťom na švédskeho obrancu Buffala Rasmusa Dahlina. Uznal, že trest bol oprávnený. "Nebolo to najpríjemnejšie. Predsa len sa snažím v každom zápase hrať čo najviac. Bol to taký nešťastný moment, vyletel mi lakeť a trafil ho rovno do hlavy. Ako som už povedal, nebolo to úmyselné, trest som skrátka musel prijať. Po tých dvoch zápasoch som sa však vrátil k svojej hre a nič to nezmenilo," dodal Černák pre nhl.com/sk.