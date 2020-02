Slovenský reprezentant opísal nepríjemné zranenie: Nevedel som poriadne ani chodiť

Herne výborná sezóna, no nešťastná na zranenia. Hokejový útočník Ján Sýkora (29) odohral v tejto sezóne za Detvu 33 zápasov so ziskom 32 bodov (16+16), no od 4. januára na ľade chýba.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii a po dlhom čase môže byť ďalším hráčom, ktorý počas kariéry hral za všetky tri ligové kluby zo stredu Slovenska.

Skúsený útočník sa v lete vrátil do rodnej Detvy, kde sa stal hneď lídrom tímu a svojimi výkonmi opäť upútal aj reprezentačných trénerov. Pre zranenia sa však zakaždým musel z nominácie ospravedlniť a od 4. januára absentuje už aj na ligovom ľade. „Mal som zápal, ani som poriadne nemohol chodiť. Ešte stále je pri kostnej dreni opuch a nepríjemné to je o to viac, že sa tam upínajú všetky svaly,“ opísal svoje problémy Ján Sýkora. Podľa lekárov sa podobné zranenia môžu liečiť len pokojným režimom alebo operáciou. „Robím všetko, aby som bol čo najskôr fit. Záleží však na tele. Dnes vyskúšam zľahka korčuľovať a uvidíme, ako organizmus zareaguje. Či to bude bolieť a či sa to nebude zhoršovať,“ uviedol Sýkora.

Napriek zápasovému výpadku po ňom počas prestupového obdobia siahol Zvolen. Po Detve a predtým Banskej Bystrici je tak členom aj tretieho zástupcu stredoslovenského regiónu v Tipsport Lige. „Z tohto pohľadu je to naozaj zaujímavé. Pokiaľ viem, dresy všetkých troch týchto klubov si v minulosti obliekol Rišo Šechný. Ja som však hlavne rád, že mi Zvolen dal šancu aj ako zranenému, čo by veľa klubov neurobilo. Musím vyzdvihnúť tiež pána Ľuptáka z Detvy, ktorý pre mňa spravil veľa a má na tom zásluhu. Dúfam, že sa dám čo najskôr dokopy a Zvolenu pomôžem,“ želá si Ján Sýkora. Spolu s ním z Detvy v poslednom čase do HKM zamierili aj Jakub Žilka, brankár Roman Petrík či Peter Zuzin. „Z reprezentácie poznám vo Zvolene aj Ivana Švarného či Ďura Mikúša, ale aj ostatných slovenských chalanov. A mňa zase pozná v lige skoro každý,“ usmial sa tradične dobre naladený útočník.

Banská Bystrica

2008 - 2013, 2018/2019

Detva

2019/2020

Zvolen

2020