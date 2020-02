Orlando Bloom si dal v Prahe urobiť tetovanie s chybou: Zahanbený tatér odkázal, že sa zabije!

Hollywoodsky herec Orlando Bloom momentálne nakrúca v susednom Česku.

Ani tam vo voľnom čase zjavne nezaháľa a povolal maďarského tatéra hviezd, aby mu prišiel spraviť kérku do Prahy. Orlando si nechal na predlaktie vytetovať morzeovkou meno svojho syna Flynna, ktorého má zo vzťahu s modelkou Mirandou Kerr, a fotkou sa pochválil na Instagrame. Avšak denník Blesk si pohotovo všimol, že má v tetovaní chybu!

V nápise morzeovkou chýbala jedna bodka a tak sa z mena Flynn stalo ,,Frynn“. Denník kontaktoval tatéra Balazsa Bercsenyiho. ,,V tetovaní rozhodne chyba nie je. Takto si to klient želal!“ povedal Blesku. ,,Ak je tam chyba, zabijem sa!“ vyjadril sa úprimne.

Ako vysvitlo a ako by povedali bratia Česi, ,,chybička se vloudila“ na strane slávneho Orlanda, ktorý si morzeovku našiel na internete. Blesk píše, že Bloom potom presvedčil tatéra, aby presunul klientov na iné termíny a prišiel opäť do Prahy, aby mu tetovaie opravil. ,,Konečne to mám správne. Ako sa mi mohla taká chyba stať?“ napísal Orlando na Instagrame pri fotke opraveného tetovania.