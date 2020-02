Syn modelky Cindy Crawford si dal potetovať tvár: Smutný nápis

Presley Gerber, 20-ročný syn modelky Cindy Crawford, podľahol trendu a nechal si potetovať tvár.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako píše portál CNN, zveril sa známemu tatérovi, ktorý si hovorí Jonboy. Ten už ,,pokreslil“ kožu napríklad aj modelke Kendall Jenner. Mladý model a herec si dal pod pravé oko vytetovať jediné slovo, ktoré však zaváňa zúfalým výkrikom. ,,Misunderstood“ znamená v preklade ,,Nepochopený.“ Na mladíka sa za tetovanie zniesla kritika a prečíal si aj uštipačné komentáre.

,,Si naozaj taký nepochopený? Keď máš toľko peňazí v tvojom veku, asi ti to neprospieva. Asi si unudený,“ rypol si niekto. Presley odpovedal v živom videu na Instagrame. ,,Keby som si myslel, že to poznačí môj vzhľad alebo som to naozaj nechcel, tak by som si to nedal. Myslím, že to je samozrejmé. Dal som si ,,nepochopený“, pretože tak sa cítim celý môj život. Kašľať hejterov,“ odkázal podľa Page Six.