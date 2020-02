Párik predviedol spolucestujúcim nechutné divadlo: Robili to úplne bez hanby!

Pasažier lietadla nedávno zazdieľal na internete video dvoch spolucestujúcich, ktorí sa vášnivo bozkávali na sedačkách priamo pred nim. Kým mnohí ľudia súhlasili, že takéto správanie je divné, iní boli zhrození, prečo to vôbec natáčal.

Video zazdieľaľ na sociálnej sieti Instagram účet Loaltitude, informuje Foxnews. V popiske bolo napísané: "Toto bude dlhý let. Aspoňže o zábavu v lietadle je postarané. Vidíme sa čoskoro, New York."

Ľudia začali k videu pridávať rôzne vtipné komentáre. "Naklonil by som sa k nim a spýtal by som sa, či sa môžem pridať," napísal jeden. "znel ďalší. "Začni kopať do sedačky," poradil pasažierovi iný používateľ Instagramu. Ďalšia osoba sa pridala, že by im tiež kopla do sedačky a keď sa pár otočí, pozeral by sa s úsmevom von z okna.

No druhá skupina sa na videu tak nezabávala. Mnohí tvrdia, že je to desivé, natáčať vášnivé, hoci nie až tak súkromné chvíľky medzi zaľúbenými. "Nie som si istá, čo ma znepokojuje viac, či tento nehanblivý pár, alebo ten podivín, čo si ich natáča," napísal niekto. "Je to čudné si ich natáčať, keď nevedno, či to robili stále," znel ďalší komentár.

O najvtipnejší komentár sa postaral používateľ Instagramu, ktorý ponúkol možné vysvetlenie k tejto situácii: "Človeče, oni iba trénujú dýchanie z úst do úst v prípade núdzového pristátia."