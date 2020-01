Pikantná Zámena manželiek v Česku: Markétin manžel rovno pred kamerou pobozkal druhú ženu!

Spytoval si svedomie! V najnovšej českej Zámene manželiek, ktorú u susedov vysiela televízia Nova, preskočila iskra medzi vymenenými manželmi.

Do programu sa prihlásili Lucie (42) a Vlastimil (46) z obce Kačice, ktorí majú dve deti. Druhá rodina, Markéta (37), Vlastimil (57) a ich tri deti, žijú v Orlove. Ako píše Blesk.cz, najväčším problémom zámeny bolo iskrenie medzi Vlastom (57) a jeho náhradnou manželkou Luciou (42).

Veci prekročili hranicu, keď spolu oslavovali v miestnej krčme jej narodeniny, pili a tancovali. ,,Dnes sa krásne opijeme,“ avizovala oslávenkyňa. Vlasta jej dal hneď dvakrát bozk na pery rovno pred kamerou! Následne tancovali aj telo na telo a vyzeralo to, že sa Vlasta sa Luciu pokúša pobozkať znova. Po odvysielaní relácie sa manžel kajal.

,,Urobil som tam určite nejaké chyby, že som pristúpil na jej hru. To ma trochu mrzí. Ja sa tak nesprávam, ako som sa správal za tých desať dní, čo tu bola tá druhá manželka. Ani toľko nepijem, nechal som sa nejako uniesť, neviem...“ obhajoval sa v telefonáte pre televíziu Nova Vlasta. ,,Poprvé ona mala narodeniny a potom mi ešte povedala, že som jej na uvítanie nedal pusu, že som jej len podal ruku a dal kyticu, tak to mi vyčítala. A potom mala tie narodeniny a ona tú pusu chcela, tak som jej ju dal,“ opísal nešťastne znejúci manžel.

Jeho žena Markéta mu verí a ich manželstvo táto miniaférka neohrozila. ,,Povedal mi, ako to všetko bolo, že ona tie pusy vyžadovala. Vraj ho k tomu vyprovokovala a teda som proste manželovi odpustila,“ povedala. Blesk pripomína, že manželia sa do relácie prihlásili, pretože Markéta mala problém s tým, že Vlasta je podráždený a nie taký aktívny, ako by si predstavovala. On naopak chcel, aby si jeho žena uvedomila, že má doma fajn muža.