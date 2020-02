Žena mala prvý sex vo veku 41 rokov: S manželom teraz oznámili prekvapujúcu správu

Amanda McCracken (42) zažila prvý sex, keď mala 41 rokov. Teraz aj s manželom prekvapili správou, že očakávajú bábätko.

Spisovateľka v roku 2014 prezradila, že so sexom chce počkať na toho pravého. V lete 2018 sa zoznámila s bubeníkom Daveom a o desať mesiacov s nim prišla o panenstvo. Došlo k tomu počas romantickej dovolenky vo Francúzskej Polynézii, informuje DailyMail.

Zamilovaný párik mal o dva mesiace svadbu a minulý týždeň prekvapila Amanda na svojom Instagrame ďalšou skvelou správou - je v štvrtom mesiaci tehotenstva.

V ten deň oslavovala zhodou okolností aj svoje narodeniny. "Toto, čo píšem, je zrejme to najlepšie narodeninové oznámenie, aké som kedy urobila. Minulý júl sa ma babička Velda spýtala, kedy sa ja a Dave vezmeme. 'Možno ďalší júl,' odpovedala som. 'JÚL?!?!' zvolala. 'Vtedy by si už mohla mať dieťa!'" napísala Amanda.

"Nuž, hádajte čo, priatelia - babičkino proroctvo sa splnilo. Koncom júla/ na začiatku augusta sa nám narodí bábätko! Pohlavie sa dozieme až pri pôrode, no už teraz sa na dieťatko tešíme," pokračuje. "V 6. týždni sme počuli tlkot srdiečka, v 11. sme videli jeho ruku, ako si hladí tvár. Budúci týždeň budem v štvrtom mesiaci (takmer v polovici!) a nevieme sa dočkať, keď ho/ju uvidíme plávať motýlika alebo znak."

Taktiež zažartovala o svojom psovi: "Pepper je nadšená, že bude veľkou sestrou. Nech začne nová životná kapitola!"

Amanda v BBC prehovorila o tom, prečo sa rozhodla ostať pannou, až kým nenájde toho pravého. Jej prví partneri ju opustili kvôli iným ženám. Prvé roky sa bála randenia a rozhodla sa, že ak ju majú znova opustiť, tak si aspoň zachová svoje panenstvo a tým ostane nad vecou.

"Stálo to za to, no nie tým spôsobom, ako si ľudia myslia. Sex bol úžasný, ale toto rozhodnutie nebolo nikdy o sexe. Mám teraz verného muža, ktorý ma miluje."

Priznala, že intímne veci robila s viacerými mužmi, no nikdy nedošlo k pohlavnému styku. "Keď som mala 40 rokov, mala som za sebou vzťah s vyše stovkou mužov. S približne 50 z nich som sa aj intímne zblížila, no nikdy sme nemali pohlavný styk. Nečakala som na svadbu, ani som to nerobila z náboženských dôvodov. Vnútri som vedela, že sex chcem mať v dôvernom vzťahu plnom lásky. A taký vzťah som dovtedy nemala." Za toto si vyslúžila kritiku aj zo strany konzervatívcov, aj zo strany feministiek, no ona svoje rozhodnutie nezmenila.

Že Dave je ten pravý, Amanda vedela desať mesiacov po ich prvom rande. Samotný Dave, v tom čase už rozvedený, bol tri mesiace bez sexu. "O desať mesiacov po našom prvom rande sme šli do Francúzskej Polynézie. Huahine, druhý z piatich nami navštívených ostrovov, je známy ako ostrov rebelov, pretože ako posledný podľahol Francúzsku. Keď sme prišli na miesto, šofér nám prezradil, že tento názov v skutočnosti znamená 'pohlavie ženy'. Toto je to správne miesto, pomyslela som si."

Svoje "tenkrát poprvé" označila za hravé a podivné, no s každým ďalším pokusom rástla medzi nimi vášeň. O dve mesiace nato ju Dave požiadal o ruku. Amanda je na svoje rozhodnutie pyšná: "Nikdy nešlo o sex, išlo o to, počkať na toho pravého."