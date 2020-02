Predseda SNS Andrej Danko: Ak neprejdeme cez 5 %, skončím

Po voľbách v roku 2016 sa o ňom začalo hovoriť ako o budúcom premiérovi. O štyri roky neskôr však bojuje o zotrvanie v parlamente. V predvolebnom rozhovore pre Nový Čas predseda SNS Andrej Danko (45) vysvetľuje, ako sa mu spolupracovalo s Ficom či Bugárom, ale hovorí aj o tom, čo chce so stranou budúce štyri roky presadiť.

Pán Danko, SNS sa dohodla so Smerom, že pár dní pred voľbami si zvolá mimoriadnu schôdzu a ide minúť 800 miliónov eur štátnych peňazí na 13. dôchodky, detské prídavky či diaľničné známky bez akéhokoľvek pripomienkovania odborníkov v skrátenom legislatívnom konaní. Toto považujete za zodpovedný postup po štvorročnom vládnutí?

Vôbec neviem, kde ste nabrali 800 miliónov, ja som to počul len z úst Bélu Bugára. On ani nemal vtedy komplexné informácie, keď to vyhlasoval. Čo sa týka 13. dôchodku, ten už mal byť prijímaný v decembri minulého roka, mali sme pripravené aj finančné zdroje. Čo sa týka prídavkov na deti, mám tam miernu výhradu, pretože ja si myslím, že treba rozlišovať aj rodičov, ktorí pracujú alebo nepracujú, preto my máme úplne iný systém v SNS. A k tým diaľničným známkam - na to, aby Slovensko malo ucelenú cestnú infraštruktúru, treba dobudovať 270 kilometrov diaľnic. 60 miliónov, ktoré vyberáme od ľudí, od fyzických osôb, nám nestačí ani na dva kilometre diaľnic. Ak budeme pokračovať tak ako doteraz, každý rok 10 kilometrov, tak tých 270 kilometrov nedostaváme ani za 27 rokov.

Opozícia vám nevyčíta, že zdvíhate nízke dôchodky či rušíte diaľničné známky, ale to, akým spôsobom to robíte. Mali ste na to štyri roky, a tak je legitímna otázka - prečo tým chcete zaviazať novú vládu pár dní pred voľbami?

Opozícia vždy bude niečo vykrikovať a štekať, pretože štekot dostal Igora Matoviča na pozíciu lídra opozície.

Za osem rokov sa prídavky zvýšili o 2,40 eura. Teraz idú náhle vyššie o 25 eur. O 13. dôchodkoch tu Smer rozprával už v roku 2012. Ak toto nie je volebná korupcia, ako to máme volať?

Toto nie je žiadna volebná korupcia, keď sa napĺňa program a vláda si plní povinnosti a parlament rozhoduje. Ja som chcel, aby Smer nevládol sám a prebrali sme ho vo veľa veciach k životu. My sme vymysleli príspevky na obed pre školákov, 100 eur pre prvákov. Mne vždy Smer povedal, že peniaze nie sú a riešil to. Nestaral som sa Érsekovi do diaľnic, ale zasiahol som do cestovného ruchu, znížil DPH, zaviedol rekreačné poukazy. Nemohol som sa starať do každej oblasti.

Pán Danko, keď sme sa spolu rozprávali v roku 2018, vyvolal veľký rozruch váš výrok, že obdivujete autokratických lídrov, ako sú Viktor Orbán či Jaroslaw Kaczinski a do volieb pôjdete s tvrdým programom centralizácie moci. Rozmysleli ste si to?

My sme sa inšpiroval programom strany Právo a spravodlivosť či programom Viktora Orbána. Problém je úplne niekde inde, a to, že sa tam našla podstatná časť národa, ktorá už dnes začala pochybovať o dôvere k tomu lídrovi. Takúto moc mohol mať na Slovensku Robert Fico a toto Smer nezvládol. Dnes je absolútne roztrieštená politická scéna a Slováci si dnes myslia, že politika je cirkusové predstavenie. Ja chápem tú frustráciu, ale apelujem na všetkých učiteľov, vojakov, živnostníkov či mladých ľudí, nech sa pozrú, čo všetko sme urobili. Ako sme znížili daň na potraviny, znížili DPH na ubytovanie, zaviedli rekreačné či športové poukazy.

Stále hovoríte o tom, čo ste dokázali. Kam ale smerujete nabližšie 4 roky?

Ja budem rešpektovať, čo ľudia povedia. Čo sa týka obdobia po 1. marci, tak prijmem čokoľvek. Ľudí nezaujíma program. Darmo vám ja budem hovoriť, ako vyriešim podnikové byty či výstavbu diaľnic. Viete, čo ich zaujíma? Či by som sa tu oblial kávou, či sa tu zachichocem, či použijem škaredé slovo na Matoviča. Preto má Matovič percentá, lebo začal robiť cirkusy, ale vláda a riadenie štátu nie sú o teátre. Prijmem čokoľvek, ale je mi ľúto, že sa ľudia neboja, že sa im zrušia poukazy, vlaky zadarmo, že sa im vo veľa veciach siahne na sociálny systém, a to nebude na smiech. Potom si možno na moje slová spomeniete.

Ktoré momenty za štyri roky boli pri rokovaniach s Robertom Ficom a Bélom Bugárom najťažšie?

Všetky. Ako sedieť s nimi dvoma, to je na knihu. Možno raz, keď budem starší, tak to začnem rozprávať. Ja im často hovorím, že obidvoch som ich chcel z politiky odstaviť a boh zariadil, že som s nimi vo vláde. Ale musím povedať, že boli to zodpovedné rozhodnutia.

Vaše percentá ukazujú, že bojujete o hranicu zvoliteľnosti. Ľutujete, že ste vstúpili do vlády so Smerom, ktorý vás zrejme potápa nižšie?

Nikdy nemôžete ľutovať, keď sa pre niečo v živote rozhodnete, a potom pozerať dozadu. Vy sa môžete z niečoho poučiť a ja som sa veľa vecí teraz za 4 roky naučil aj zo správania ľudí, ktorých som urobil vplyvnými a dal som im nejakú funkciu. Každý človek reaguje ináč na moc, na peniaze, na všetko. Ja ďakujem bohu za 4 roky životnej skúsenosti. Mám obrovské množstvo priateľov - prezidentov, ministrov, kontakty vo svete, ktoré chcem ešte znova využiť a pomôcť Slovensku.

Pýtal som sa to v súvislosti s tým, že tie percentá boli oveľa vyššie, keď ste vstupovali do vlády, ako sú v súčasnosti.

Existuje seriál Koruna a tam keď Winston Churchill odchádza od kráľovnej, hovorí doma svojej žene: „Vieš, politika je boj, ktorý nikdy nemôžeš vyhrať“. A tá podstata toho je, že vy si nemôžete ako politik myslieť, že niekedy na konci dňa dostanete poďakovanie za to, čo ste urobili, lebo ľudia už chcú ďalší sen. Vždy v politike príde aj koniec, otázka je, v ktorom momente sa rozhodnete, či idete ďalej, alebo nie. Ja bojujem do 1. marca. Po voľbách si buď dám cigaru a koňak a pozriem sa na vládu bláznov, alebo si poviem, že jednoducho idem bojovať ďalej.

Nedávno vyšli najavo vaše telefonáty s Alenou Zsuzsovou, v súčasnosti obžalovanou z vraždy novinára. Vy hovoríte, že ste sa s ňou nikdy nestretli. Prečo ste však skôr nepriznali, že ku kontaktu s ňou došlo?

Alena Zsuzsová, ako ju vy poznáte a ako aj ja ju dnes vnímam v Pezinku, môžem povedať, že ja som v živote takú ženu nestretol a nevidel. Čo sa týka komunikácie na sociálnych sieťach, tak tam máte iks kontaktov. Ja som jasne povedal, že Kočner si mi nedovolil nikdy nič povedať, 50-krát mi písal a ja som napísal 8-krát „oka“ alebo „dík“ počas troch rokov. V živote ma s ničím nenaháňal, to by si nedovolil. Tótha som v živote nevidel, Zsuzsovú som v živote nestretol. Mňa, aby taký malý človiečik nejako naháňal? Neexistuje človek v Bratislave, ktorý mňa by naháňal.

Ale prečo ste nepriznali skôr kontakty so Zsuzsovou?

Ja som nevedel po prvé, že je to Zsuzsová. Po druhé, keby opozícia videla len zrnko z toho, že som pochybil, tak ma okamžite odvolajú. Bolo treba na mňa hodiť špinu. Je to virtuálna komunikácia a ani autenticita tých vecí sa nepotvrdila, ani dátumové súvislosti a ďalšie veci.

Teraz popierate, že ste s ňou komunikovali?

Nepopieram, ale neviem potvrdiť autenticitu, súvislosť, vytrhnutosť z kontextu a ďalšie veci.

Oni si to ale asi nahrávali, aby vás vydierali...

Len by skúsil Kočner mňa vydierať! Ale ešte vysvetlím. Ak vám niekto píše a vy nepáchate nič v súvislosti s trestnou činnosťou, je to v poriadku. Trestný čin spáchali všetky médiá, ktoré zverejnili komunikáciu, ktorá nesúvisí s trestnou činnosťou.

V súčasnosti polícia potvrdila, že vyšetruje vašu rigoróznu prácu z roku 2000, ktorú ste podľa výsledkov skúmania komisie univerzity opísali z piatich kníh. Čo sa vás pýtali a ako ste odpovedali, keď ste vypovedali na polícii?

To je ďalšia komédia. Ja som jediný v tejto republike, komu škola zriadi komisiu na právnu robotu zo sociológov a študentov. Tá vôbec nepovie, že som plagiátor, ale povie to Denník N.

Nepovedala plagiátor, lebo to nie je v zákone, ale povedala, že ste opísali rigorózku z piatich učebníc.

No a čo. Vtedy nebol stanovený vlastný a cudzí text. Keby tam len jedna veta bola, právna robota je o skladaní textov. My nie sme právnici filozofovia, my si nevymýšľame texty. To bola príprava na nové skriptá - vtedy tam skladáte autorské texty. To, že na mňa nejaký čitateľ podal trestné oznámenie a že sa ma ako svedka spýtali, či som mal súhlas autora, tak na to som povedal, pán policajt, vy ste robili nejakú prácu. Vy máte súhlas autora, ktorý je mŕtvy, v Austrálii či Anglicku?. Prepáčte, ale neviem, že by mal študent chodiť za autormi a žiadať súhlas. Najdôležitejšie je, že všetci autori sú uvedení a nebol porušený žiaden právny predpis platný v tej dobe.

Z opozície má momentálne najväčšiu šancu vyhrať hnutie OĽaNO, o ktorom vy hovoríte ako o eseročke. Nezávidíte Igorovi Matovičovi, že dokázal to hnutie pozviechať z nízkych čísiel?

Ja som ho videl ako šialenca plakať pred Národnou radou, videl som, že 7 mesiacov nechodil do roboty v parlamente. Videl som ho sypať striekačky, vykrikovať, nadávať. On je génius v tom, že on si z vás všetkých robí pred voľbami prču. Dostal dvakrát po 7 miliónov (za volebný výsledok, pozn. red.) a z toho si pár miliónov odlial do svojich firiem na reklamnú činnosť a všetkým sa smeje do očí.

Ak sa náhodou dostanete do parlamentu, s kým si viete predstaviť spoluprácu?

Možno je čas na opozíciu. Toto je tortúra od rána do večera, človek drie.

Ako som parafrázoval v úvode, tvrdíte, že ak sa nedostanete do parlamentu, tak končíte v SNS. Už vás Slováci v politike neuvidia, ak nepreskočíte 5 %?

Mne sa končí post aj tak. Ak ľudia nepochopia, že naše opatrenia im pomohli, tak čo si myslíte, že ja si budem ďalej ničiť život? Čo ste sa... Si myslíte, že mňa toto baví? Samozrejme, že skončím. Veď načo by som to robil ďalej. Ja som prišiel z chudoby sem, tvrdo som si to vybojoval. Slotu, kým som vyhodil zo strany, tak ma to stálo kopu nervov. Nezobral som ako Procházka od nikoho peniaze a prišiel som v roku 2016 s čistým štítom do vlády. A mňa tu bude niekto pošpiňovať za kapitána, rigorózky a debiliny. Ak toto majú byť moje najväčšie hriechy, tak sa hlásim k všetkému, ale môžem sa všetkým ľuďom pozrieť do očí. Ja som v politike doplatil na dobrosť a otvorenosť.