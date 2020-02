Danko: Spolieham na zdravý ľudský rozum, ktorý ľuďom ukáže, kto pre nich niečo za 4 roky urobil

Predseda Slovenskej národnej strany a NR SR v relácii Naživo s Braňom Závodským vyjadril presvedčenie, že Slovensko by si malo požičať peniaze za výhodných podmienok. Iba tak podľa jeho slov môžeme konečne dostavať diaľničnú a takisto aj nemocničnú sieť.

"Slovensko potrebuje 270 kilometrov diaľnic, na ktoré treba 8 miliárd eur - jediné riešenie si je peniaze požičať, zmeniť stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní. Za týchto podmienok je možné dostavať diaľnicu v horizonte 5-6 rokov," uviedol Danko.

Ten zároveň vyvracia tvrdenia o tom, že v prípade zrušenia diaľničných známok nebudú peniaze na dostavbu ciest. "Zisk z predaja diaľničných známok je 70 miliónov, štátny výnos je len 50 miliónov. Cena za 1 km diaľnice je niekde od 30-60 miliónov. Diaľničné známky teda nestačia ani na 2 kilometre diaľnic. Ľudia sa nemôžu nechať klamať, preto túto tému otváram v parlamente na utorkovej mimoriadnej schôdzi. Ja len chcem, aby sa ľuďom odpustila diaľničná známka za tie zápchy, v ktorých musia stáť."

Ako šéf národniarov vysvetlil, požičané peniaze by mohli takisto slúžiť aj na dostavbu nemocníc a štátnych škôl. Danko pripomenul, v tomto volebnom období priniesla Slovenská národná strana viacero systémových opatrení, ktoré už Slovákom pomáhajú. V ďalšej vláde by ich chceli národniari rozširovať. "Sme úspešným štátom, máme dobre nabehnuté na rast priemernej mzdy, osobne som prispel k tomu, že učitelia majú o 400 € viac, vojaci majú v priemere viac ako 2000 €, okrem nich sme pomohli aj pôdohospodárom, a potravinárom. Tu ale nemôžeme skončiť, toto musí byť prvý krok. Chceme systém podnikových bytov, kde budú mať ľudia dostupné nájomné, chcel by som vidieť štátnu nemocničnú sieť, znížiť dane plošne," vymenoval šéf národniarov.

Na adresu blížiacich sa volieb a predvolebných prieskumov predseda SNS uviedol, že verí, že ľudia sa nedajú ovplyvniť marketingovými kampaňami. "Spolieham na zdravý ľudský rozum a na dobrotu v srdci ľudí a na to, že pochopia, kto pre nich niečo za 4 roky urobil. Verím v to, že ľudia sa za plentou budú správať inak, ako keď ich médiá ovplyvňujú klamstvami," uzavrel Danko.