Megalúpež v košickom obchodnom centre vyvoláva otázniky: Rovnakí páchatelia ako v hlavnom meste?!

Išli naisto! Ako anjeli v bielych plášťoch sa maskovali lupiči v košickom obchodnom centre. Noc na Valentína im vyniesla poriadny balík. Hodnotu šperkov a cenných hodiniek odhadol majiteľ na zhruba 300-tisíc eur. Zlodeji sa zrejme inšpirovali podobnou lúpežou v bratislavskom Lamači či Auparku. Dokonca nie je vylúčené, že mohlo ísť o tých istých páchateľov.

Všetko sa to zbehlo expresne a v noci. Kamery v nákupnom centre počas valentínskej noci zachytili, ako do klenotníctva Mirror vnikli piati zlodeji. V priebehu minúty ako v akčnom filme rozbili výplne núdzového východu a vnikli dovnútra nákupného centra. „Jeden z páchateľov kladivom rozbil vstupné sklené dvere do prevádzky zlatníctva a ďalší štyria maskovaní kuklami na hlavách kladivami rozbili niekoľko sklených vitrín,“ povedala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Svoj lup okamžite hádzali do pripravených tašiek a išli vyslovene len po drahých kúskoch. Počas krádeže jeden z komplicov, striehol pred dverami predajne. „ Dával pozor a komunikoval s neznámou osobou prostredníctvom nezisteného zariadenia,“ doplnila Mésarová s tým, že po párminútovom lupe odišli na neznáme miesto. Muži zákona začali trestné stíhanie, páchateľov sa im však zadržať nepodarilo.