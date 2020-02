Mária Čírová je opäť tehotná: Sladké tajomstvo prasklo v priamom prenose

Babyboom v slovenskom šoubiznise! V poslednom čase sa akoby roztrhlo vrece s prominentnými tehuľkami.

Najnovšie sa totiž medzi ne zaradila aj sympatická speváčka Mária Čírová (31), ktorá toto svoje sladké tajomstvo skrývala. Až doteraz! Novému Času sa podarilo zistiť, že krásna blondínka nosí pod srdcom bábätko a stane sa tak trojnásobnou mamou - ďalší drobec onedlho pribudne k jej synčekovi Hugovi (10) a dcérke Zoe (7). Ako toto krásne obdobie prežíva, nám exkluzívne prezradila samotná Mária!

Čírová je šťastnou mamou dvoch krásnych detí. Sama sa však v minulosti netajila tým, že by s manželom, producentom Marošom Kachútom, chceli veľkú rodinu. A to sa nakoniec aj plní, keďže speváčka je opäť v radostnom očakávaní. „Mária je tehotná, vie to iba najbližšia rodina. Preto na sociálnej sieti od decembra nič neuverejnila,“ prezradil nedávno Novému Času jeho zdroj.

Hoci chcela „zahladiť stopy“ a obliekla si voľné šaty, zvedavým očiam jej rastúce bruško neuniklo. Na vždy chudučkej umelkyni bolo vidno zmenu a aj jej plnšie líčka prezrádzali, že sa čosi deje.

Rozhodne jej to však pristalo. Keď sme sa Márie opýtali celkom priamo, či nosí pod srdcom tretie bábätko, so smiechom tieto informácie potvrdila. „Sme šťastní, celá rodina. Veľmi sme sa tešili, že počas takých tých vianočných sviatkov a vlastne celý január sme si to mohli užívať v rodinnom kruhu a s najbližšími priateľmi. Bábätko sme plánovali a veľmi sa s Maroškom tešíme, že sa to podarilo a že nás bude doma päť,“ priznala Čírová.

Reakcia syna a dcérky

Na svojho súrodenca sa tešia aj Hugo a Zoe. „Deti sú úplne nadšené. Už teraz riešia výbavičku, a pritom sme ešte len na začiatku. Tak sa veľmi teším, že mám za sebou úspešne prvý trimester. Takže je to celé ešte čerstvé. Dúfam teda, že budeme zdraví a všetko bude v poriadku,“ hovorí Mária, ktorá sa na priebeh tehotenstva nemôže sťažovať.

„Cítim sa výborne, samozrejme občas nejaká únava príde, ale to všetko k tomu patrí. Na to som už zvyknutá. Ako budúca trojnásobná mamina už poznám tehotenstvá. Každé je iné, aj toto je iné pre mňa, ale super...“ vysvetlila kráska, ktorá sa dozvedela radostnú správu v čase, keď bola najviac vyťažená. „Som rada, že som v prvých mesiacoch zvládla náročné vianočné turné. Celý december som išla od rána do noci, každý boží deň. Niekedy som mala aj dva koncerty za deň, takže keď sa ma následne môj gynekológ spýtal, aký som mala prvý mesiac, tak som povedala ,radšej sa ma ani nepýtajte‘,“ povedala so smiechom šťastná Čírová a na záver dodala: „Bábätko sa zjavne na svet veľmi teší, drží sa tam zubami-nechtami, tak sa veľmi teším aj ja.“