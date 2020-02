Speváčka Mária Čírová prekvapila fanúšikov sladkým tajomstvom: Som tehotná!

Baby boom v slovenskom šoubiznise! V poslednom čase sa akoby roztrhlo vrece s prominentnými tehuľkami.

Najnovšie sa totiž medzi ne zaradila aj sympatická speváčka Mária Čírová (31), ktorá toto svoje sladké tajomstvo skrývala. Až doteraz!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Novému Času sa podarilo zistiť, že krásna blondínka nosí pod srdcom bábätko a stane sa tak trojnásobnou mamou - ďalší drobec onedlho pribudne k jej synčekovi Hugovi (10) a dcérke Zoe (7).

Čírová je šťastnou mamou dvoch krásnych detí. Sama sa však v minulosti netajila tým, že by s manželom, producentom Marošom Kachútom, chceli veľkú rodinu. A to sa nakoniec aj plní, keďže speváčka je opäť v radostnom očakávaní. „Mária je tehotná, vie to iba najbližšia rodina. Preto na sociálnej sieti od decembra nič neuverejnila,“ prezradil nedávno Novému Času jeho zdroj.

Viac sa o tehotenstve Márii Čírovej dočítate v sobotu v Novom Čase.