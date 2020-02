Sexi frajer Lucie Bílej Radek Filipi: Slávna speváčka mu zdobí biceps

Speváčka Lucie Bílá (53) si už nejaký ten piatok užíva druhú mladosť po boku svojho priateľa Radka Filipiho (36).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dvojica je zaláskovaná až po uši a vyzerá to tak, že by to popovej dive mohlo po viacerých sklamaniach konečne vyjsť. Jej drahý sa totiž so svojou láskou prepojil putom, ktorého sa už len tak nezbaví!

Aj keď Bílá a Filipi v minulosti prežívali viacero menších kríz, všetky úspešne zdolali a dnes patria k ozdobám českého šoubiznisu. Aj keď je medzi dvojicou až 17-ročný vekový rozdiel, stále im to klape a zásobujú sociálne siete množstvom zaľúbených vyznaní a fotografií.

Zlatá slávica po boku mladšieho partnera omladla a jej partner pri nej zrejme dozrel. Aby Radek Lucii ukázal, čo preňho znamená, nechal si na svoj ľavý biceps vytetovať jej autogram. „Lásku mám stále so sebou,“ napísal svalovec na sociálnej sieti k záberu jeho vyšportovanej ruky.