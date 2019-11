Lucie Bílá na ten telefonát nezabudne: Po tom, čo jej frajer oznámil, prepukla v plač

Ona má zlato v hrdle, on na krku! Česká speváčka Lucie Bílá (53) tvorí šťastný pár s Radkom Filipim (36), ich láska prekonala aj výrazný vekový rozdiel.

Radek je kus chlapa a jeho svaly priniesli športové úspechy. Ako píše Blesk.cz, Filipi rok tvrdo trénoval, aby sa mohol zúčastniť majstrovstiev sveta v benchpresse v Brazílii. Kvalifikoval sa tam koncom júna, keď si k hrudi spustil 180-kilogramovú činku a následne ju pomaly a plynulo vytlačil nahor, až kým nemal ruky úplne napnuté.

Do Južnej Ameriky Radek odcestoval bez svojej lásky Lucie, ako informoval denník Aha!, speváčka nemohla zrušiť svoje vystúpenie v divadle. So svalovcom na majstrovstvá sveta podľa Blesku cestoval Bílej syn Filip (24). Slávica so zatajeným dychom čakala na telefonát, ako jej miláčik v svetovej konkurencii obstál. Jej reakcia hovorí za všetko!

Bílá pripravovala charitatívny bazár v obci Otvovice, kde býva, keď sa dozvedela radostnú novinu. Emotívny telefonát je zachytený na videu. ,,Dievčatá, ten môj chlap vyhral!" kričala Bílá, ktorú o pár chvíľ premohli emócie a vyhŕkli jej slzy. Česká zlatá slávica má doma majstra sveta! ,,Som na teba veľmi pyšná, láska moja," odkázala Radkovi neskôr pri fotke, na ktorej svalovec pózuje so zlatým kovom.