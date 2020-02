Tibor odfotil v obchodnom centre hviezdu z Oteckov: Jedna vec mu udrela do očí!

Pozorné očko čitateľa natrafilo na mladú herečku z obľúbeného seriálu. Čitateľ ju nafotil na nákupoch, no neušla mu jedna vec.

Čitateľ Tibor stihol popri nakupovaní v obchodnom dome aj striehnuť na celebrity. Natrafil tak na obľúbenú tínedžerskú herečku zo seriálu Oteckovia a zo šou Tvoja tvár znie povedome. Zuzka Kraváriková sa so svojou mamou vybrala potešiť sa nejakým novým módnym kúskom oblečenia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čo však čitateľovi neušlo, bolo, že Zuzka sa na nákup až tak nesústredila, pretože celý čas bola zavesená na mobile. Ktovie, kto herečke vypisoval, no pri hľadení do mobilu sa tvárila skôr sústredene, než veselo, takže nejaká nová láska to asi nebude.