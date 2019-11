Kraváriková z Tvojej tváre nespraví bez mamy ani krok: Štáb je z jej dozoru už na nervy

Dusno v zákulisí, o ktorom diváci netušia?! Mladá herečka Zuzana Kraváriková (18) sa dostala na pomyselný televízny Olymp vďaka seriálovým Oteckom.

Markíza využila jej peknú tvár a talent a okamžite ju šupla medzi hviezdy do šou Tvoja tvár znie povedome. Hviezdička predvádzala naozaj obdivuhodné výkony, za čo ju diváci milovali. Horšie je to však podľa informácií Nového Času so štábom. Kameňom úrazu má byť herečkina mama Eva (41), ktorá sa od svojej dospelej dcéry nepohne – a dokonca sa do všetkého stará.

Kraváriková už síce prekročila osemnásť rokov, no vyzerá to tak, že jej mama sa aj napriek tomu od svojho milovaného dievčatka nevie odtrhnúť. Nechýba nielen v hľadisku počas nakrúcania šou Tvoja tvár znie povedome, ale pohybuje sa aj v zákulisí. „Všade s ňou chodí mama, nedá jej dýchať. Zuzana má už osemnásť rokov a aj tak ju stráži na každom kroku,“ prezradil nám zdroj zo štábu.

Nebolo by to až také hrozné, keby nemala mať herečkina spriaznená duša k všetkému poznámky, čo poriadne liezie na nervy aj tvorcom zábavnej šou. „Vadí už aj štábu, do všetkého sa stará, boli by radšej, keby do toho toľko nezasahovala,“ dodal náš zdroj.

Samé vyznania

O tom, že má mladá hviezdička veľmi vrúcny vzťah so svojou ochrankyňou, svedčia aj jej nedávne slová. „Podporuje ma vo všetkom, do čoho sa pustím, ale nerozmaznáva ma. Je kritická, priamočiara a bez nej by som len ťažko napredovala. V rodine zastupuje mamu aj otca. Vždy sme si hovorili všetko a vieme sa otvorene porozprávať, a to vidno aj na krásnom vzťahu, ktorý medzi sebou máme,“ nešetrila superlatívmi na svoju mamu pre Nový Čas víkend Kraváriková. Podobnú rétoriku mala aj pani Eva: „Veľmi sa teším zo Zuzkiných úspechov a skúseností, ktoré naberá. Som rada, že mi dôveruje a dovolí mi byť jej oporou. Je to skvelé a citlivé dievča.“