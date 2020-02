Herecká hviezda Koleník dospel k vážnemu rozhodnutiu: Radikálne škrty v Oteckoch aj v SND!

Veľké zmeny! Herec Ján Koleník (40) je nielen veľkou hviezdou Jojky, ale aj Markízy a Slovenského národného divadla, kde je stabilnou súčasťou činoherného súboru už mnohé roky.

Početnú základňu fanúšikov a najmä fanúšičiek si získal aj vďaka obľúbenému markizáckemu seriálu Oteckovia, kde sa však rozhodol podniknúť radikálne kroky. Novému Času prezradil, že sa odhodlal k škrtom nielen v tomto seriálovom megahite, ale aj na divadelných doskách.

Zdá sa, že Koleník po nedávnom životnom jubileu začal poriadne bilancovať a prehodnocovať svoje priority. „Požiadal som o externé hosťovanie v SND z dôvodu nakrúcania náročného projektu pre televíziu JOJ. Rovnako som požiadal o zníženie frekvencie v Oteckoch,“ prezradil Ján Novému Času s tým, že naďalej hrá vo všetkých inscenáciách, len už nechce skúšať v divadle nič nové.

Z dlhoročného člena činohry sa tak teraz stal len hosťujúcim hercom. Svoje si vydupal aj v markizáckom seriáli, kde bude mať, ako sám povedal, o polovicu menej nakrúcacích dní ako dosiaľ. „Potrebujem časový priestor. Prišlo mi to fér. Chcem sa naplno a zodpovedne venovať jednej veci a potom si patrične oddýchnuť cestovaním, čo sa pri internom vzťahu s divadlom celkom nedá..,“ vysvetlil herec, ktorý bude na Jojke hlavnou hviezdou nového seriálu Jenny a tiež rukojemníckej drámy Osem hodín.

Priorita je Jojka

Každopádne, Koleník bol, aj stále je, dlhé roky predovšetkým jojkárskou hviezdou. Okrem toho, že exceloval po boku Tomáša Maštalíra v Za sklom, na Kolibe stvárnil hlavné úlohy aj v seriáloch Zoo, 1890, Panelák, Keby bolo keby a objavil sa aj v Divokých koňoch. Markíze sa podaril husársky kúsok pred dvoma rokmi, keď Koleníka stiahla do seriálov Autoškola a Oteckovia. Teraz je však už jasné, na ktorom televíznom fronte sa herec cíti byť viac doma... No hoci si zariadil veci tak, aby nemusel žiť životom z domu do roboty a z roboty domov, zároveň dodáva, že Markíze ani divadlu nedáva zbohom: „V obidvoch prípadoch to však nie je rezolútne ,končím‘, pretože pokračujem, ale len v obmedzenom režime.“