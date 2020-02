Atraktívna technická pamiatka, ktorú takmer nikto nepozná. Pri obci Merník (okr. Vranov nad Topľou) stoja pozostatky starej bane na rumelku, čo je ruda, z ktorej sa po nahriatí stala ortuť. Miestni by málo známu atrakciu radi zveľadili.

Z bane, ktorú zavreli na sklonku 40. rokov minulého storočia, zostali už len zvyšky. Dobre je zachovaný vstupný portál do štôlne Mária, ktorá merala 450 metrov. „Vlani v lete sme to začali postupne čistiť. Historické bane by sa mohli stať vyhľadávanou turistickou atrakciou. Budeme sa snažiť získať finančné prostriedky na obnovu bane, a keď sa nám to podarí, tak verím, že si nás nájdu aj turisti,” dúfa starosta Milan Madura. V baniach pracovali najmä Nemci.„Pamätám si, že ešte ako deti sme sa sem chodievali hrávať. Vtedy sa dalo ešte dostať aj do štôlne, ale neskôr vstup zamurovali,“ dodáva Madura.

História bane Otvoriť galériu História bane Zdroj: nov

Ortuť sa mohla ťažiť pri Merníku už v 18. storočí. Prvé záznamy o priemyselnej ťažbe pochádzajú z roku 1830. Pre nízku výnosnosť ju zatvorili v roku 1937.