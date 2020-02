Budúca mamička Mokráňová: Nahnevaný odkaz neprajníkom

Pripravuje sa na príchod vytúženého bábätka! Fitnesáčka a exfarmárka Lucia Mokráňová (27) sa už o pár mesiacov stane prvýkrát mamou. Dieťatko čaká s podnikateľom Martinom Majdákom.

Tajila to poriadne dlho! Budúca mamička Lucia Mokráňová je už v piatom mesiaci tehotenstva a na novú úlohu je už pripravená. Ani v minulosti totiž nepopierala, že keď stretne toho pravého, plánuje založiť rodinu. „Ten pocit šťastia sa nedá opísať. Budem mamina, budeme rodina. Čakala som na vás celý život,“ napísala 1. februára dojatá fitneska o svojom bábätku a priateľovi.

"Rastieme. Už nezapnem žiadne rifle. Na tejto fotke som to ešte “maskovala”, ale už to bolo riadne vidieť. Ľudia sa ma pýtali čo mi je, že prečo necvičím, nikde nechodím atď. Toto bol hlavný dôvod. Veľa žien mi písalo ako sa cítim, keď priberám. Ja? Výborne, pretože viem, že všetko ide tak, ako má," rozpísala sa na Instagrame exfarmárka, ktorá zabŕdla práve aj do témy priberania.

"Príde mi strašne drzé, ak vás niekto nepozná a hovorí vám, že či ste nepribrali. Súdia vás, rozprávajú o vás ako vyzeráte, pričom ani nepoznajú váš zdravotný stav. Veľa žien mi písalo, že ľudia sa im smejú alebo ich ohovárajú, že v tehotenstve veľa pribrali?! Dala by som každému facku, ak toto niekto vypustí z úst. Každá žena je iná, každé telo reaguje inak. Stravu som až tak nezmenila, chute iné nemám, neprejedám sa, chutí mi viac ovocie a pritom aj tak váha ide hore. Neriešte to a užívajte si tento nádherný stav. Byť tehotná je dar. Priberajte s radosťou," odkazuje fanúšičkam a tehotným ženám Mokráňová.