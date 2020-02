Fitneska Mokráňová so zámožným priateľom Majdákom: Tehotenstvo po troch mesiacoch randenia

Bude z nej mama! Fitnesáčka a bývalá hviezda reality show z farmárskeho prostredia Lucia Mokráňová (27) je tehotná.

Blondínka, ktorá tvorí pár s bohatým podnikateľom zo Žiliny Martinom Majdákom, totiž na svojom profile priznala, že pod srdcom nosí svoj najväčší poklad. Lucia sa pritom netajila tým, že konečne našla muža svojich snov a ako sa zdá, dvojica sa teda riadne poponáhľala.

Dieťatko totiž splodili len tri mesiace po tom, ako začali tvoriť pár, keďže budúca mamička je už v piatom mesiaci tehotenstva. Mokráňová bola na úlohu matky pripravená, keďže už v minulosti avizovala, že by si rada založila rodinu. Začiatkom minulého roka však prišiel šok, keď blondínka potvrdila, že s priateľom Petrom sa po troch rokoch rozišli a ona je znova sama. Dlho jej to však nevydržalo a do svojich sietí lapila zámožného podnikateľa s realitami zo Žiliny.

Martin Majdák bol pre Luciu vysnený muž a v minulosti sa vyjadrila, že presne takého celý život hľadala. O tom, že je dvojica nadstavená na rovnakú vlnu, svedčí aj novinka, s ktorou sa nadšená Lucia pochválila na svojom internetovom profile. „Pod srdcom mi rastieš, už ťa začínam cítiť. Ten pocit šťastia sa nedá opísať. Budem mamina, budeme rodina. Čakala som na vás celý život,“ vyznala sa fitneska, ktorá tiež nezabudla pripísať, že už je v piatom mesiaci tehotenstva.

S priateľom, s ktorým tvorí pár približne od mája, teda nasadili raketové tempo a Mokráňová tak zrejme otehotnela len tri mesiace po tom, čo s Majdákom začala randiť. Túžba po spoločnej rodine sa teda zaľúbencom už čoskoro naplní. Okrem budúcich rodičov však nadšením žiari aj ostatná rodina z okolia páru. „Tak sa stalo, že budem trojnásobným dedkom. Tešíme sa spolu. A čo to bude? Vnúča, predsa...,“ komentoval na markizáckom webe Martinov otec Jozef.

Všetko si poriadne naplánovali

Dvojica pritom už pred pár mesiacmi avizovala, že si kupujú spoločný byt v Žiline a aby toho nebolo málo, Mokráňová aj priznala, že kariéru fitnes trénerky vešia na nejaký čas na klinec. Už teraz je jasné, že budúca mamička sa tak pomaly, ale isto pripravuje na najdôležitejšiu úlohu vo svojom živote a jej sny sa plnia. „V mojom živote som zatiaľ nemala nikdy muža, ako je Martin. Konečne mám v živote muža! Čakala som naňho celý život. Je to pokorný, slušný človek, na ktorého môžu byť rodičia pyšní,“ povedala vtedy Mokráňová.

Tá dokonca zabŕdla aj do realitného biznisu, keď na svojom profile zdieľala inzerát na nové pracovné pozície v Martinovej firme. Keď sme sa jej spýtali na spoločné podnikanie, túto informáciu nepoprela. „Dá sa to nazvať aj tak, že mu pomáham,“ napísala Lucia.