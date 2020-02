Učitelia ZŠ a MŠ na Hurbanovej v Martine napokon cúvli: Ukončili štrajk, v tomto sú však nekompromisní

Všetci si vydýchli. Rodičia, žiaci, vedenie mesta a napokon i štrajkujúci učitelia zo Základnej a Materskej školy na Hurbanovej ulici v Martine po mesiaci búrlivých protestov, vyhlásení a rokovaní našli konečne riešenie.

K upokojeniu situácie prispelo to, že sa martinský primátor Ján Danko stretol za rokovacím stolom so štrajkujúcimi pedagógmi a rozhodol sa ponechať situáciu na pleciach polície a prokuratúry. Muži zákona teraz preverujú, či bol v súvislosti so zvolením riaditeľky školy spáchaný trestný čin. Štrajk sa skončil po tom, ako v utorok 36 protestujúcich učiteľov stiahlo výpovede a nastúpilo do procesu vyučovania. Situácia síce nie je úplne vyriešená, ale pre žiakov, ktorí potrebujú stabilné pro­stredie, aby mohli podávať dobré štúdijné výsledky, je to výhra. „Štrajk ukončujeme preto, lebo sme presvedčení, že orgány činné v trestnom konaní potvrdia to, na čo poukazujeme.

V tejto chvíli musí ísť hrdosť bokom, pretože sme si vedomí, že proces dokazovania a posudzovania bude zrejme dlhší, ako je výpovedná doba zamestnancov,“ napísali pedagógovia vo vyhlásení. Učitelia teda budú učiť deti a čakať na rozhodnutie, ktoré im umožní nové voľby riaditeľa školy. Trvajú na tom, že protest nikdy nebol a nie je osobným útokom proti novej riaditeľke, ale boj za spravodlivý výsledok volieb. Štrajk ukončili vtedy, keď primátor Martina Ján Danko požiadal novozvolenú riaditeľku školy Evu Kralovancovú, aby súhlasila so späťvzatím výpovedí všetkých zamestnancov. Tá avizovala, že nemôže zaručiť, že podľa želania primátora bude postupovať.