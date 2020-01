Veľký zvrat na základnej škole v Martine: Štrajkujúci učitelia sa vrátia za katedru!

Pedagógovia Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Hurbanova v Martine ukončia od utorka 28. januára štrajk, do ktorého vstúpili 16. januára.

"Vrátime sa do tried za našimi žiakmi. Zároveň za všetkých štrajkujúcich pedagógov dávame verejný prísľub, že vyučovanie bude prebiehať na 100 percent. Ako vždy, rodičia aj deti môžu očakávať, že zo seba dáme maximum. Deti nám chýbali a tešíme sa na ne," uviedol predseda štrajkového výboru Peter Peržeľ.

"Nechceme, aby deti a rodičia vchádzali do školy s obavami, čo ich v škole čaká a už vôbec nechceme, aby sa nebodaj zamýšľali nad tým, či by nebolo lepšie zmeniť školu," uvádza sa vo vyhlásení štrajkujúcich pedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Hurbanova v MArtine.

Štrajkujúci pedagógovia a rodičia detí zo ZŠ s MŠ Hurbanova v spoločnom vyhlásení uviedli, že je čas urobiť zásadný krok a upokojiť rozbúrenú hladinu. "Ukázať, že my sa stále dokážeme dohodnúť, rozumne diskutovať a robiť zodpovedné rozhodnutia v prospech našich detí. Po spoločnom a triezvom zvážení sme sa zhodli na tom, že si deti nezaslúžia naďalej stres, ktorý dennodenne zažívajú. Pedagógovia sa rozhodli ukončiť štrajk a vrátiť sa naspäť k deťom. Chceme, aby naše deti mohli aj naďalej chodiť do svojej školy, do svojho kolektívu, k svojim pedagógom a trénerom," skonštatovali vo vyhlásení.

"S potešením som si prečítal stanovisko štrajkujúcich učiteľov o skončení štrajku. Ďakujem im, že zareagovali na moju výzvu. Teší ma, že deklarujú, že záujem o žiakov prevýšil osobné spory a taktiež im ďakujem, že sa vracajú za katedry. Je to jasný a stále tvrdím najlepší krok, ako urovnať spor v ZŠ s MŠ Hurbanova. Sľubujem, že budem aj naďalej podporovať legálne a zákonné kroky, vedúce k vyriešeniu vzniknutej situácie," povedal primátor Martina Ján Danko v reakcii na spoločné vyhlásenie štrajkujúcich pedagógov a rodičov.

Dôvodom štrajku bola nespokojnosť s výberovým konaním, po ktorom v decembri 2019 vymenoval primátor Martina Ján Danko za riaditeľku školy Evu Královancovú. Do štrajku vstúpilo vyše 30 zamestnancov. Zriaďovateľom školy je mesto Martin, od ktorého žiadali vyhlásiť decembrové voľby riaditeľa za neplatné, odvolať Královancovú z postu riaditeľky školy a vyhlásiť nové voľby.