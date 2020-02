Odišla legenda hollywoodskej zlatej éry Kirk Douglas († 103): Dojemný odkaz slávnej nevesty

Odišla legenda! Smrť Kirka Douglasa († 103) oznámil svetu jeho syn Michael Douglas (75). „Pre svet bol hercom zo zlatej éry filmu. Pre mňa a mojich bratov bol jednoducho ocko,“ napísal.

Ihneď sa pridala aj Catherine Zeta-Jones (50). „Môj miláčik Kirk! Budem ťa ľúbiť do konca svojho života. Už teraz mi chýbaš!“ uviedla Michaelova manželka.

Narodil sa ako Issur Danielovich v roku 1916. Bol z chudobnej židovskej rodiny, ktorá do USA emigrovala z Bieloruska. Kým nezačal chodiť do škôlky, nevedel ani po anglicky. Rýchlo sa to však naučil a keď prednášal básničku a všetci mu tlieskali, zaumienil si, že bude hercom. Sen sa mu splnil až pomerne neskoro, keď mal 30 rokov. Ešte pred vojnou si zmenil meno na Kirk Douglas a začal študovať na filmovej akadémii. Tam spoznal aj prvú manželku Dianu Dill, s ktorou mal dvoch synov – Michaela a Joela. V druhej svetovej vojne bojoval v námorníctve a až po nej začal hrať. V roku 1951 sa s Dianou rozviedli, ale zostali navždy dobrými priateľmi a často spolupracovali aj na filmoch.

„Obaja sme si uvedomili, že nie sme pre seba tí praví,“ povedal neskôr Kirk. Zlom v osobnom živote prišiel v roku 1953, keď Kirk filmoval v Paríži. Tamojšia tlač ho volala Le Brute Cheri – Brutálny miláčik. Pravidelne ho fotografi pristihli s krásnymi ženami. Začal hľadal niekoho, kto by mu robil aj iné promo.Naveľa súhlasila, že s ním bude pracovať, ale budú komunikovať výhradne profesionálne. Kirk bol do nej už zaľúbený, ale usúdil, že nemá šancu a tak sa spolu iba veľa rozprávali. A skončilo sa to tak, že sa v máji 1954 vzali a ostali manželmi 65 rokov až doteraz. Mali ďalších dvoch synov, Petra a Erica. Ten sa v roku 2004 predávkoval drogami. Aj Michael mal svoju nevlastnú mamu rád. „Milovala nás všetkých rovnako a rešpektovala aj moju a Joelovu mamu,“ uviedol už dávnejšie. V máloktorej rodine panovali také dobré vzťahy.

Oscarom ho ocenili až za celoživotné dielo

★ Jeho kariéra trvala 7 desaťročí a hral v 92 filmoch.

★ Prelom prišiel v roku 1949 s hlavnou rolou v boxerskom filme Šampión.

★ Najznámejšia bola hlavná rola vo filme Spartakus z roku 1960.

★ Vyhol sa tomu, aby skĺzol do stereotypných rolí – hrával aj vo westernoch a dobrodružných filmoch, ale aj charakterové postavy.

★ Ďalšie známe filmy boli Chuť do života (1956), v ktorom hral Vincenta Van Gogha, Prestrelka v O.K. Corrale (1957) či Vikingovia (1958).

★ Jedným z posledných veľkých filmov bol Ostane to v rodine (2003), v ktorom hral aj jeho syn Michael a vnuk Cameron Douglas.

★ Trikrát bol nominovaný na Oscara, ale nezískal ho.

★ Sošku dostal až v roku 1996 za celoživotné dielo.