Šimkovičová svojimi slovami nahnevala celebrity: Špina sa už valí! Kto jej naložil najviac

Jediná téma, ktorá ju trápi v krajine?! Exmoderátorka a nezaradená poslankyňa NR SR Martina Šimkovičová (48) príliš veľa vody v politike nezamútila.

Sem-tam na svojom profile na facebooku vypustí status plný nenávisti voči homosexuálom, lesbám či transgender ľuďom. Najprv sa obula do pochodu za ich práva, ktorý sa koná v hlavnom meste. Tentoraz v rozsiahlom statuse otvorila tému LGBT opäť. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Ako prvý reagoval poriadne ostro jeden z najznámejších gejov, návrhár Fero Mikloško (44), a pridala sa aj producentka Wanda Adamík Hrycová (42)!

Šimkovičová má rada nenávistné príspevky či statusy. Za jeden týkajúci imigrantov dostala padáka z Markízy. Šťastie skúšala v politike v strane Borisa Kollára - Sme rodina, no aj ten ju po krátkom čase vykopol. Martina tak zostala ako nezaradená poslankyňa v NR SR. Na svojej fanúšikovskej stránke veľmi sporadicky pridá nejaký príspevok. A keď už sa teda rozhodne o niečom „básniť“, tak je to téma homosexuálov, lesieb či transgender ľudí. Naposledy vypustila príspevok, z ktorého cítiť odpor voči tejto komunite.

„LGBT a gender ideológia je to najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia, rozumejte západný neoliberalizmus s prvkami neomarxizmu, ktorý sa tlačí do popredia všade v Európe. A bohužiaľ stále väčšmi aj u nás na Slovensku. Táto zvrátená agenda so sebou však prináša viac ako len nejakú toleranciu osôb rovnakého pohlavia či sexuálnu výchovu na školách. Ide o niečo komplexnejšie a nebezpečnejšie ako sa na prvý pohľad môže zdať,“ napísala Šimkovičová, ktorá ďalej rozoberala, čo všetko sa jej nepáči.

Príspevok ukončila slovami, že bude chrániť „tradičnú rodinu“. Akosi zabudla, že ani ona celkom tradičnú rodinu nemá. Manželstvo s Igorom Šimkovičom jej nevyšlo. A práve jej exmanžel poskytol Novému Času rozhovor, v ktorom tvrdil, že mu bola neverná.

Šimkovičovej príspevok sa nezaobišiel bez reakcií. Módny návrhár Fero Mikloško si zaspomínal na obdobie, keď drala tanečný parket v markizáckej šou Let‘s dance. „Rozmýšľam, čo na toto napísať. Lebo mi je smutno, ale na druhej strane je mi jej ľúto. Je frustrovaná, muž ju o**bal, ináč, bol to fešák! Rada pije a možno aj viac už, lebo takýto text dať dokopy, to by som nedal ani ja v najväčšom rauši! Nuž, nebojte. Ak ju stretnem s tou kabelkou, dám jej pohlavok, ale rúže vyberiem, bola by ich škoda polámať! Tak, nech sa dievčaťu darí. Ja si idem dať na ňu drink a pripomenúť si, ako sa opitá po každom Let‘s dance váľala po zemi,“ reagoval Fero.

Producentka Wanda Adamík Hrycová ju označila za fašistku. „Kto myslí ako fašista a rozpráva ako fašista, je fašista. Je smutné, že takúto znôžku sprostostí, klamstiev a účelových dezinformácií, ktorých cieľom je rozvrátenie spoločnosti a vyvolanie strachu, táto oportunistka len využíva ako prostriedok na dostiahnutie vlastného profitu. Je mi z toho na vracanie,“ vysvetlila Novému Času Wanda.

Priestor dostala aj Šimkovičová. „To, že Wanda či Fero majú na LGBT iný názor, je ich právo a je to v poriadku. Ja nie som fašistka, nikoho nenútim mať môj názor. Ja ten ich akceptujem. Zdá sa však, že niektorí ľudia majú problém iný názor akceptovať a potom sa uchyľujú ku klamstvám. To, čo povedal Fero, nie je pravda,“ reagovala.

Nový Čas kontaktoval aj markizákov, ktorí pôsobili s Martinou v televízii. Zlatica a Patrik Švajdovci sa odmietli vyjadriť. „Je to jej názor a viac sa k tomu nemienim vyjadrovať,“ povedal Jaroslav Zápala a reakciu dala aj Miriam Kalisová. „Neprislúcha mi hodnotiť názory iných ľudí a už vôbec nie ich súdiť. Každý máme právo na postoj k dianiu okolo nás.“

Čo si o jej statuse myslí odborníčka

Zuzana Kusá, sociologička

- Môže týmto vyjadrovať podporu politickým stránam, pre ktoré je to karta v týchto voľbách a že týmto spôsobom keď budú robiť z tejto témy kľúčový problém Slovenska tak získajú časť možných voličov. Lebo je snaha z tejto skupiny robiť symbolicky predstavu zla a nástupu liberalizmu a rozvratu hodnôt. Čast politických síl hrá touto kartou. Podľa mňa toto rozhodne nepatrí ku kľúčovým problémom Slovenska, existenčného a sociálneho bezpečia našich obyvateľov. Nijako to nezasahuje do ich každodenného života, rodiného šťastia a ich vyhliadok do budúcnosti. Ale pre časť politického spektra je to taký mobilizačný nástroj.