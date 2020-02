Hviezda Oteckov Marek Fašiang vymetá kastingy: Mieri do filmu

Túži po filmovej kariére! Herec Marek Fašiang (34) hviezdi ako veterinár Tomáš v markizáckych Oteckoch. Jeho profesionálne ambície však siahajú aj mimo seriálových kamier. Novému Času prezradil, že vymetá filmové kastingy!

Marek Fašiang je jednou z hlavných hviezd seriálu Oteckovia, vďaka ktorému si získal obrovskú fanúšikovskú základňu. Len pri seriáli však ostať nechce a chce okúsiť filmový chlebíček. „Práve v týchto dňoch som absolvoval zopár kastingov na nejaké filmové úlohy. Uvidíme, ako to dopadne, ale v každom prípade by som si veľmi rád zahral v nejakom filme,“ povedal Novému Času Marek, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť viac. Markizáckeho seriálového hitu sa však vzdať nemieni.

„Pevne verím, že ak by to vyšlo, tak by sa to dalo nejak zladiť s Oteckami. Je to seriál, kde som dostal šancu presadiť sa na televíznych obrazovkách, takže keby sa nejaká prípadná filmová úloha dala skĺbiť s Oteckami, tak by som bol veľmi rád,“ netají sa svojimi plánmi seriálový Tomáš.