Daniela Nízlová rieši problémy s malou Lindou: Dcéru trápi kolika

Speváčka Daniela Nízlová (33) zo speváckeho dua Twiins sa nedávno stala mamou, keď priateľovi Stanovi Lobotkovi (25) porodila dcérku Lindu.

Brunetka je však na dievčatko zatiaľ sama, keďže jej partner nedávno prestúpil do talianskeho Neapolu a povinnosti ho držia v zahraničí. Nízlová však Novému Času prezradila, že už v polovici februára by sa aj s dcérkou mala za futbalistom presťahovať, no s maličkou jej zatiaľ pomáhajú mama a sestra. A ako sme sa dozvedeli, s dcérkou nie je vždy med lízať. Rozkošná princezná totiž trpí kolikou, čo si vyberá svoju daň aj na čerstvej mamičke.

Nízlová s Lobotkom sa od začiatku vzťahu rozhodne nedržia v úzadí a do svojej lásky sa pustili raketovou rýchlosťou. Ani nie rok po tom, čo oznámili, že tvori a pár, sa im v polovici januára narodila vytúžená dcérka Linda. Fotografovi Nového Času sa podarilo nasnímať Stana, ako odchádza od Daniely minulý utorok popoludní.

Šťastný tato však strávil so svojimi dievčatami len jeden deň, keďže priletel v pondelok. Na Slovensku a v spoločnosti dcérky a priateľky sa teda ohrial len krátko a povinnosti ho znova donútili cestovať do Talianska. Jeho polovička musí riešiť problém u ich klbka šťastia. Podľa Veroniky Nízlovej totiž maličká trpí bolesťami a dáva o sebe vedieť celú noc.

„Ako každé malé bábätko v noci nespí, trošku má koliky, ale inak je dobručká,“ povedala Novému Času Veronika, ktorá sestre pomáha, ako vie. Nie je však jediná a okolo rozkošného dievčatka zrejme behá celá rodina, aby Daniele pomohli. „Ona má tie noci také ťažké, že celú noc dáva strašné žúrky. Je tam však mamina, čiže sestre pomáha. Striedame sa pri nej. Mamina už pôjde budúci týždeň do práce, a potom tam budem ja,“ dodala Veronika.

Odprevadia ju do nového domova

Tá aj s rodinou stoja pevne pri sestre a inak to nebude ani pri sťahovaní do Neapola. Ako totiž Veronika dodala, to by malo nastať už v polovici februára a Daniele s malou bude robiť sprievod, ako inak, celá rodina. „Okolo polovice februára pôjdu za tatinom. Pôjdu aj mamina a tatino. Naši pôjdu na dva týždne a na pár dní by som chcela ísť aj ja,“ uzavrela brunetka.