Speváčka Nízlová s dcérkou Lindou sa chystajú do Neapola za Lobotkom: Sťahovanie je len otázka dní

Chcú byť spolu! Speváčka známa z dua Twiins Daniela Nízlová (33) sa dočkala svojej lásky Stana Lobotku (25).

Futbalista konečne prišiel za Danielou a dvojtýždňovou dcérkou Lindou do Trenčína z Talianska. Tam totiž pôsobí vo futbalovom klube SSC Neapol a pre podpis zmluvy a zápasy nebol ani pri pôrode a následné dva týždne musel vydržať bez svojich dievčat. Napokon priletel na otočku, ale zato aj 24 hodín s dcérkou bolo plných emócií. Stano už síce odišiel opäť makať na futbalový trávnik, no ženy jeho života sa onedlho sťahujú za ním. Daniela Novému Času prezradila, aké zmeny čakajú mladú rodinku.

Stano sa stal otcom už pred dvomi týždňami, no pre povinnosti v talianskom Neapole nemohol pricestovať skôr. Podpis zmluvy, tréningy a zápasy jeho nového domovského klubu SSC Neapol boli, bohužiaľ, na prvom mieste. Nízlová však naňho čakala a dočkala sa. Jedna noc im však musela stačiť a v utorok už futbalistove kroky smerovali opäť do Talianska.

„Boli sme šťastní, že sme konečne spolu aspoň na chvíľku. Stanko je úžasný tatino, ide mu to veľmi dobre,“ priznala Novému Času šťastná mamina, ktorá nešetrila chválou na priateľovu adresu. Ešte donedávna to vyzeralo, že Daniela zostane na Slovensku a rodinka bude fungovať cez videohovory, no opak je pravdou. Lobotkovci budú totiž onedlho všetci spolu. „Stanko už postupne zariaďuje veci v Neapole, aby bolo všetko prichystané, keď prídeme. Uvidíme, niekedy vo februári by sme už chceli letieť,“ vysvetlila nám Daniela.

Na Lobotku tak čakajú všetky tie príjemné povinnosti, ako sú prebaľovanie, kúpanie či kočíkovanie ich malej princeznej. O tom, že sa Stano a Daniela skutočne milujú, svedčia aj pravidelne príspevky na sociálnych sieťach, ktorými zásobujú svojich fanúšikov. Samozrejme, nezabudli ani na spoločnú fotku z vytúženého stretnutia, z ktorej cítiť lásku a šťastie. Malá slečna dostala už aj tematické darčeky. Podľa vzoru svojho otca bude nosiť dres Neapola so svojím menom a číslom 68. Práve to nosí aj jej slávny tato.