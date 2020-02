Kotlebovci zatiahli do špiny aj hereckú legendu: Hnusne zneužili Milana Lasicu!

Bránia svojho vodcu zubami nechtami. Líder fašistickej strany ĽSNS Marian Kotleba (42) je v súčasnosti súdený za šeky na sumu 1 488 eur, ktoré odovzdal sociálne slabším rodinám.

Číslo odkazuje na neonacistickú symboliku, no jeho podporovatelia sa ho zastávajú. Do špinavej vojny zatiahli aj miláčika národa Milana Lasicu (79), ktorý v týchto dňoch oslavuje jubileum. Kotlebovci totiž na svoju obhajobu vytiahli to, že v roku 2015 uzavrel zmluvu s RTVS, za ktorú má dostať 1 488 €. Sám herec je zo zneužitia svojho mena zhrozený.

Kotleba vystavil tri šeky na 1 488 eur v marci 2017. To, že sumu nevybral náhodne, dokázal o pár mesiacov neskôr, keď daroval rovnaký šek hokejovému klubu vo Veľkom Krtíši, ktorý pôvodne žiadal 1 500 € a verejne sa tým chválil. Problémom sa stala číselná symbolika. Číslo 14 odkazuje na počet slov nacistického teroristu Davida Lana, ktorý hovorí o zabezpečení budúcnosti pre biele deti.

Číslo 88 zas na nacistický pozdrav Heil Hitler. V decembri 2018 bol preto Kotleba obvinený z trestného činu prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu zakladných práv a slobôd. Súd začal tento týždeň a po novom rozhodol, že politik môže byť posudzovaný ešte prísnejšie a to za založenie, podporu a propagáciu hnutia potláčajúceho základné práva a slobody. Ak ho uzná vinným, môže ísť do väzenia na 4 až 8 rokov.

Táto skutočnosť sa nepáči kotlebovcom, ktorí v skupine na facebooku, ktorú spravuje ich kandidát do parlamentu, zdieľali zmluvu s hercom Milanom Lasicom. Ten ju uzavrel s verejnoprávnou RTVS ešte v roku 2015 pre reláciu Dvojbodky. Zmluva je verejne dostupná v Centrálnom registri zmlúv, kde svieti práve suma na 1 488 €. Kotlebovci to uvádzajú ako príklad toho, že Lasicu za to „nikto nesúdi“. Nový Čas oslovil aj hovorcu ĽSNS Ondreja Ďuricu. „Nekomentujeme,“ zaznelo zo strany. Nie je tak jasné, či za vytiahnutím Lasicovej zmluvy stojí priamo niekto z vedenia strany.

Zhrozený Lasica

Samotný Milan Lasica je zo zneužitia svojho mena zhrozený. „Je to, samozrejme, podvrh. Aj nedávno uverejnili na facebooku reklamu, že sa zúčastňujem nejakej akcie, kde keď ľudia vložia peniaze, môžu sa stať milionármi - to sú všetko podvrhy. Neviem, či to mám brať ako prejav svojej popularity, že takto zneužívajú moje meno, ale že sa k tomu odhodlal aj poslanec slovenského parlamentu, tak to ma naozaj prekvapuje,“ povedal Lasica pre Stratégie. Jeho manželka Magda Vášáryová bola vo vyjadrení ostrejšia. „To je zúfalstvo. To je protiprávne. Už nevedia, čo by použili. Ak je niekto proti kotlebovcom, tak je to môj muž.“

Prokurátor Tomáš Honz, ktorý stojí za obžalobou Kotlebu, už na súde hovoril, že pred súdom sa zohľadňuje viacero vecí. Jednou z nich sú aj ľudia na kandidátke ĽSNS. Práve tam má Kotleba neonacistického speváka, odsúdeného rasistu, bitkára, či zatiaľ neprávoplatne odsúdeného extrémistu. „Nejde priamo o odovzdávanie šeku s vyobrazeným hákovým krížom ale s číselnou symbolikou, ktorá predstavuje neonacizmus, musíte obžalovanému dokázať, že tá jeho motivácia je neonacistická. Tá vyplýva aj z toho, akými ľuďmi sa obklopuje, aké úkony vykonal v minulosti, aké sú dôkazy z minulého obdobia,“ odôvodnil Honz.

Nekompromisná sudkyňa

Samotná sudkyňa Ružena Sabová na súde povedala, že uvažuje, že Kotlebu môže súd posudzovať podľa prísnejšieho paragrafu, než v obžalobe hovorí prokurátor. Po novom by tak mohol dostať basu a nielen peňažný trest. Advokát Marek Benedik hovorí, že problémom pri Kotlebovi sú najmä okolnosti a sklony k neonacizmu, čo sa o Lasicovi rozhodne povedať nedá. RTVS obvinenia z extrémizmu odmieta.

„Predmetnú sumu v honorárovej zmluve nie je možné spájať s akoukoľvek symbolikou, pretože je výsledkom reálneho matematického výpočtu. Na základe platného honorárového sadzobníka bolo v roku 2015 zmluvne dohodnutých 155 eur bez DPH za jednu odvysielanú časť, keďže sa ich vyrobilo a odvysielalo osem, honorár predstavoval sumu 1 240 eur a po pripočítaní DPH vyšla predmetná čiastka,“ skonštatovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Musia zistiť propagáciu fašizmu

Peter Vačok, vyšetrovateľ

Musí sa zohladniť aj subjektívna stránka. Vždy sa posudzuje nielen chránený objekt, ale aj prvok zavinenia, ktorý je určujúci. To znamená, že ak ide o úmyselný trestný čin, čiže niekto ho spáchal úmyselne, tomu môže byť vyvodzovaná trestná zodpovednosť. Ak tu absentuje niektorá z týchto zložiek, tak o trestný čin nemôže ísť. Ak sa zistí, že niekto týmto číslom propagoval prejavy fašizmu, ktoré do spoločnosti nepatria, tak potom je to naplnenie znaku trestného činu. Pokiaľ niekto týmto číslom nepropaguje fašistov, tak nejde o trestný čin.

Tri šeky nie sú náhoda

Marek Benedik, právnik

Rozdiel medzi nimi je v okolnostiach. Lasica vystavil jednu faktúru, čiže je jasné, že ide o náhodu. Kotleba vystavil tri šeky, takže je jasné, že to nie je náhoda, ale zámer. O tom, že sledoval tento zámer, svedčí jeho rétorika aj konanie. Zásadný rozdiel je teda v okolnostiach. U Kotlebu všetko naznačuje tomu, že išlo o zámer propagovať hnutie potláčajúce základné práva a slobody. Do úvahy sa berú všetky relevantné okolnosti, jeho program, vyjadrenia a hlavne jeho činy.