Boženík si do Holandska vzal aj sexi brunetku: Už sme obaja presťahovaní!

Slovenský futbalový reprezentant Róber Boženík (20) prežíva mimoriadne hektické obdobie.

Oporou v živote mu je jeho krásna priateľka Alexandra Vašaničová, ktorá zostala po jeho boku aj po prestupe do prestížneho klubu Feyenoord Rotterdam. Do Holandska sa presťahovala spolu s ním.

Veľký futbalový transfer znamená v živote mladého talentu Roba Boženíka aj veľké životné zmeny. Obrovskú radosť z prestupu má aj jeho sexi polovička Alex, ktorá si za relatívne krátky čas Holandsko zamilovala. „Áno, v Rotterdame budem žiť spolu s Robom. Už sme obaja presťahovaní! Je to naozaj krásne mesto,“ napísala na instagrame Alex, ktorá sa na sociálnych sieťach prezentuje láskou k luxusu. To, že v cudzom meste zatiaľ nikoho nepozná, jej neprekáža.

„Je to v pohode, pretože rodina alebo kamarátky môžu za mnou kedykoľvek pricestovať. Ja budem zase tak dva- až trikrát do mesiaca chodiť domov na Slovensko. A, samozrejme, nových priateľov spoznám aj v Holandsku,“ dodala hnedovlasá kráska. Zabudnúť však nesmie ani na školské povinnosti. „Študujem momentálne na Žilinskej univerzite. Mám zachované štúdium, čo znamená, že tam teraz nechodím. V marci sa rozhodnem, či to dokončím externe, alebo si nájdem nejakú školu tu v Holandsku,“ uzavrela Alex.