Prevratný vynález gymnazistov z Košíc! Jediná kocka umyje riad dokonca aj v lese

To sú teda hlavičky! Žiaci Gymnázia na Poštovej ulici 9 v Košiciach prišli s novinkou na trhu s čistiacimi prostriedkami. Po experimentovaní s rôznymi prísadami a konzultácii s profesionálnou chemičkou dospeli k finálnemu receptu.

Svoj tuhý čistič nazvali v skratke Tuči. Jedna dávka veľkosti kocky ľadu umyje riad po celom nedeľnom obede pre 4 osoby v teplej i studenej vode. Použiť sa dá aj v prírode.

Gymnazista Alex Blandón (17) objavil ekologický tuhý čistič vďaka vtipnej príhode. „Členovi našej firmy sa vylial tekutý čistiaci prostriedok pri prevoze autom a musel ho hodinu čistiť. Rozhodli sme sa preto pátrať po inom tuhom čističi na riad. Našlo sa pár produktov, ktoré sa dajú pripraviť doma, ale ich príprava je časovo náročná a sú škodlivé zdraviu, alebo v prírode,” opísal Alex. Po hľadaní, experimentovaní a konzultovaní s odbornou chemičkou sa gymnazistom podarilo vytvoriť produkt, po ktorom túžili.

Čistiacu hmotu nazvali Tuči a doladili ju viacerými voňavými arómami zo 100 % prírodných silíc. „Naše kocky sú neškodné, úsporné a vyriešia každý nepraktický problém. Efektívne odstraňujú mastnotu vo vode akejkoľvek teploty. Neuškodia ani štetcom na mejkap alebo maľovanie, oblečeniu či prírode. Dokážu aj odstrániť vodný kameň z kanvice na čaj,” povedal Alex. Podľa jeho slov je využitie ich kociek skutočne pestré. Obrovskou výhodou je, že boli navrhnuté aj na použitie do umývačiek riadu. V súčasnosti predávajú svoj produkt len v Košiciach, no čoskoro plánujú rozšíriť distribúciu do celého Slovenska i Česka. Cena za 10 kusov je 4 eurá.

Čistič Tuči

1 kocka má 1 cm3

Hmotnosť je 25 až 30 gramov.

Hlavnými látkami sú sóda bikarbóna a kyselina citrónová.

Cena za 10 kusov je 4 €.

Postup pri výrobe

1. Zmiešajú sa látky v určenom pomere.

2. Naplnia sa do foriem.

3. Nechajú sa odstáť 24 hod. v chlade, aby stuhli.

4. Následne sa vyberú z foriem.

5. Zabalia sa do predajného balenia - a je to!