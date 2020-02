Na gymnáziu v Martine sa odrazu zlepšila kvalita hodín, za všetko mohla jedna maličkosť: Tomu nebude veriť!

Pred vyučovaním ho odložia a už im viac nechýba. Septimánky z osemročného Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine sa rozhodli rázne zakročiť proti neduhu, ktorý videli na sebe i svojich spolužiakoch - hlave neustále zaborenej do displeja smartfónov. Začali preto šiť originálne vrecká z pestrofarebných látok. Do nich si žiaci pred vyučovaním mobily odložia. Škola po niekoľkých mesiacoch vraví len o pozitívnych výsledkoch.

Viktória Grígelová (17) z Kláštora pod Znievom vraví, že na sebe pozorovala, že je čoraz viac na mobile. „Nebolo to dobré ani pre moje štúdium. Všim­la som si spolužiačku, ktorá mala vyslovene nepríjemný pocit, keď si telefón zabudla a nemala ho pri sebe,“ spomína. So spolužiačkou Katarínou Kubekovou (17) preto prišli s nápadom, ktorý odpozorovali na výmennom pobyte na Montessori škole v Kroningene v Holandsku.

Tam problém so závislosťou od mobilov riešia úspešne už niekoľko rokov. „Ušili sme do každej triedy v škole spolu 28 vrecúšok, ktoré majú odkladacie boxíky na 36 mobilov,“ približuje Katarína. Šitie im trvalo tri mesiace a pomohla im aj mama jednej z nich.

Začali sa pýtať

Nápad sa v škole ujal a dnes, po troch mesiacoch používania, si už gymnazisti pochvaľujú. „Najmä mladší študenti si zvykli rýchlo, u starších to trvalo dlhšie. Na hodinách sa to odrazilo okamžite. Už nemusíme neustále napomínať a podozrievať žiakov, že niečo čítajú pod lavicou. Hodiny zrazu ožili a začali sa pýtať. Pre nás pedagógov je to nová inšpirácia. Hodiny majú vyššiu úroveň, pretože sa o obsah učiva žiaci zaujímajú hlbšie,“ hovori učiteľka angličtiny Lucia Hrušková, ktorá dievčatám s projektom pomáhala.

Fakt, že ožilo celé gymnázium a študenti sa viac rozprávajú medzi sebou, si pochvaľuje aj riaditeľ školy Igor Libo. „Vynikajúci nápad žiačok, ďakujem aj kolegyni, že ich podporila. Myslím, že ak by sme zaviedli podobný režim na pracoviskách, ale aj v našich domácnostiach, skvalitnila by sa aj úroveň našich životov. Najmä preto, lebo by sme zrazu zistili, že máme viac času a že máme okolo seba zaujímavých ľudí a nemusíme ich loviť niekde v ďalekom virtuálnom priestore,“ uzatvára riaditeľ.