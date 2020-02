Anna oslávila svoj rozvod originálne: Obliekla si svadobné šaty a... Šialené, čo vymyslela

Myslíte, že dni po rozvode musia byť len smutné? Anna O’Neill si skrachované manželstvo vysvetlila po svojom a rozhodla sa ho osláviť štýlovo.

Ako uvádza portál Metro, Anna z anglického grófstva Kent si dohodla stretnutie s kamarátkami, obliekla si svoje vysnívané svadobné šaty a všetkých vyzbrojila farebnými dymovnicami a vodnými pištoľami, ktoré naplnila farbou. A už asi viete, čo nasledovalo. Priateľky sa mohli na jej drahých šatách značky Alexander McQueen vyblázniť a ona stihla ešte aj pózovať.

Anna O’Neill sa so svojím druhým manželom zosobášila počas súkromného obradu na americkej pláži Antigua. Krátko po narodení dieťaťa sa však ich vzťah pokazil. „Nikomu sme nepovedali, že sa chceme zobrať. Vedeli sme to iba my dvaja a môj 11-ročný syn. Vrátili sme sa domov, narodilo sa nám bábätko a potom sme sa tesne pred Vianocami rozviedli. Nečakali sme to, ale tieto veci sa stávajú,“ tvrdí Anna, ktorej z jej veľkého dňa zostali svadobné šaty v hodnote 1 200 libier (1 400 eur).

Anna sa chcela poďakovať kamarátkam, ktoré boli pri nej počas náročného obdobia po odlúčení, a rovnako im chcela vynahradiť to, že s ňou nemohli osláviť jej svadobný deň. Rozhodla sa, že spoločne oslávia rozvod. Obliekla si svadobné šaty, postavila sa pred kamošky a dovolila im postriekať ju farbou z vodných pištolí. „Chcela som sa poďakovať všetkým, ktorí tu pre mňa boli. Ale mojím hlavným dôvodom bolo inšpirovať ostatných, aby boli pozitívni a oslavovali úplne všetko. Chcela som to urobiť aj pre iných rodičov, ktorí si prechádzajú rozvodom. Najdôležitejšou správou však je, že veci sa môžu zlepšiť a my sme tí, ktorí to môžu urobiť,“ povedala matka dvoch detí Anna.

„Naplnila som 12 vodných pištolí a tiež sme mali vedrá plné rôznych farieb, špongie a balóny. Spoločne sme odpočítavali a potom sa začala veľká farebná vojna. Bolo to skvelé. Mali sme veľa jedla a pili sme šampanské,“ opisuje svoj veľký rozvodový deň Anna. Pozitívne zmýšľajúca hnedovláska plánuje dať šaty vyčistiť a ponúknuť ich na charitu na pomoc 13-ročnej Lily Wythe, aby si mohla dovoliť cestu do Ameriky. Lily je chorá a v Amerike by chcela podstúpiť liečbu nádorov v mozgu, ktorá by jej mohla zachrániť život. Anna 13-ročnému dievčaťu rovnako darovala svoje svadobné šaty z prvého manželstva v hodnote 10 000 libier (11 900 eur). Po zverejnení bláznivých fotiek z oslavy rozvodu dostáva len pozitívne reakcie. „Mnohí ma kontaktovali a ďakovali mi, že ich to pozdvihlo na duchu. Bolo to veľmi milé,“ opisuje reakcie iných Anna.