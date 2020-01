Smrtiaci vírus v Žiline?! Dvaja muži sa z Číny vrátili s príznakmi, ktoré všetkých vyplašili

Dvaja muži skončili po služobnej ceste v Číne v nemocnici. Príznaky pripomínajúce koronavírus spozorovali na sebe týždeň po návrate, po krátkej hospitalizácii v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou ich previezli do Martina.

O prípade informuje portál tvnoviny.sk s tým, že návšteva mužov na pohotovosti v Žiline prebiehala v pokoji. Oboch mali izolovať na jednej izbe, nemocničný personál rozdal všetkým pacientom ochranné rúška a priestory vydenzifikovali.

"Splnili cestovateľskú anamnézu, čiže sa vyskytovali v oblasti, kde je vírus, a začali mať respiračné ťažkosti," vysvetlila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Muži podľa nej prišli do žilinskej fakultnej nemocnice pred 18. hodinou. "Na recepcii povedali, že boli v Číne a majú príznaky. Sestra to vyhodnotila ako podozrenie na koronavírus. Okamžite ich uzavreli vo vstupnej miestnosti, kde boli izolovaní a neprišli do kontaktu s inými pacientmi," povedala Záteková s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil ich prevoz do Univerzitnej nemocnice Martin.

Podľa informácií portálu ich do sanitky vyviedli zdravotníci v ochranných oblekoch.