Smrtiaci koronavírus ich donútil konať: WHO vyhlásila stav globálnej núdze!

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze.

Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny. Informovala o tom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Adhanom Ghebreyesus, ktorý zdôraznil, že vyhlásenie stavu zdravotnej núdze nie je výrazom nedôvery voči Číne, jej snahy naopak ocenil.

Smrtiaci vírus v Žiline?! Dvaja muži sa z Číny vrátili s príznakmi, ktoré všetkých vyplašili

WHO vyzvala k podpore krajín so slabšími zdravotnými systémami. "Nevieme, aké škody by mohol tento vírus napáchať v krajinách so slabším systémom zdravotníctva. Je potrebné konať, aby sme krajinám pomohli sa na takúto možnosť pripraviť," vysvetlil Ghebreyesus dôvod, prečo sa svetová organizácia rozhodla stav zdravotnej núdze vyhlásiť.

Štáty by mali svoje opatrenia podľa šéfa WHO prijímať na základe dôkazov a byť pri ich uplatňovaní konzistentné. "Jediný spôsob, ako túto epidémiu poraziť, je spolupráca všetkých krajín v duchu solidarity," povedal. Podľa svetovej organizácie treba tiež urýchliť vývoj vakcín, liekov aj diagnostiky a bojovať proti šíreniu fám aj dezinformácií.

Stav globálnej zdravotnej núdze sa vyhlasuje v reakcii na "výnimočnú udalosť", ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu. Celosvetovo je potvrdených 7 818 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7 736 je v číne. V 1 370 prípadoch ide o ťažkú formu nákazy. V ďalších 12 167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu.

K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí. Okrem Číny bolo potvrdených 82 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta, uviedol Ghebreyesus. Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.