Nový svedok v prípade leteckej havárie pri Hejciach! Pozostalí po 42 obetiach chcú žalovať Slovenskú republiku

Chcú len pravdu. Pozostalí po 42 obetiach leteckej havárie pri maďarskej obci Hejce sa ani 14 rokov po tragédii nechcú zmieriť s výsledkami oficiálneho vyšetrovania.

Sú presvedčení, že vinu za smrť vojakov nenesie pilot, ale technický stav lietadla. Ich snahu podporujú najnovšie svedectvá pasažierov z lietadla smrti, ktorí sa v ňom prepravovali v deň nehody zo Slovenska do Kosova. Pozostalí sa rozhodli podať žalobu na Slovenskú republiku s cieľom obnoviť vyšetrovanie nešťastia, ku ktorému došlo 19. januára 2006 počas návratu našich vojakov z mierovej misie v Kosove. Jedným zo svedkov je aj náš vojak, ktorý bol v lie­tadle smrti tesne pred tragickým letom z kosovskej Prištiny do Košíc.

„Zavčasu ráno sme prišli na košické letisko, lietadlo meškalo. Nadriadený nám povedal, že pre silnú námrazu v Prištine,” uviedol vo videonahrávke. Lietadlo z Košíc do Kosova malo podľa neho problém už pri štarte. „Nevzlietli sme na prvýkrát, na konci dráhy sme sa museli otočiť. Podarilo sa to až na druhýkrát. Palubný technik sa so zamračeným výrazom prechádzal palubou do zadnej časti stroja. Zopakovalo sa to asi päťkrát,“ opísal vojak udalosti z 19. 1. 2006. Po pristátí ho zarazilo správanie leteckého personálu. Otvoriť galériu Ľudovítovi Orlickému (65) pri tragickej nehode zahynul syn Ľudovít († 26). Zdroj: Patrik Struk

„Strašne rýchlo nás hnali von. Všimli sme si, že k motoru nabehlo pár ľudí. Nás hnali k autobusom,“ prezradil vojak, ktorý je ochotný svedčiť pred súdom. Rovnaké problémy opísal aj ďalší účastník letu, otec Veroniky Ričányovej (21), ktorý dnes už nie je medzi živými. Predseda občianskeho združenia AN.-24 (5605)-Hejce Ľudovít Orlický a otec nebohého vojaka Ľudovíta († 26) spolu s ostatnými pozostalými sa vzhľadom na nové svedectvá rozhodli podať žalobu na Slovenskú republiku. Chcú vyvrátiť oficiálnu verziu nehody, ktorou malo byť nenastavenie nebezpečnej výšky na rádiovýškomeri.