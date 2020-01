Simon tvrdí, že ho kráľovská rodina dala na adopciu: Som syn Charlesa a Camilly

Princ Charles (71) má nemanželského syna s Camillou (72). Aspoň to tvrdí murár Simon (53) z Austrálie. Myslí si, že ho ako úplne malého dali na adopciu a žiada test DNA.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Simon Charles Dorante-Day síce žije v Austrálii, no narodil sa v apríli 1966 v BritániiSvoje slová chce dokázať aj na súde, no ten už trikrát zamietol jeho podanie vôbec prejednávať. Pred Vianocami však napísal podanie na vyšší súd v Sydney.

Ak by bolo jeho tvrdenie pravdivé, znamenalo by to, že ho počali v čase, keď mal Charles 17 a Camilla 18 rokov. Simon je presvedčený, že Camilla si ho s pomocou kráľovskej rodiny niekoľko mesiacov nechala a potom zariadila tajnú adopciu cez Ernesta a Winifred. Tak skončil u ich príbuzných Karen a Davida Dayovcov.

Denník The Sun požiadal princa Charlesa o vyjadrenie, ten to však nekomentoval. Simon je ale presvedčený, že jeho podanie na vyšší súd v Sydney vyvolalo v kráľovskej rodine paniku. Stretnutie v Sandringhame, na ktorom prejednávali budúcnosť Harryho a Meghan, bolo podľa neho len zásterkou a v skutočnosti sa zaoberali jeho prípadom. Nuž, jedno treba uznať – kráľovské sebavedomie mu nechýba!