Meghan Markle si robí, čo chce: Kašle na britské občianstvo!

Vojvodkyňa zo Sussexu (38) nebude občanom Spojeného kráľovstva!

Päťročný proces ukončila svojím razantným rozhodnutím odísť žiť do Kanady a zbaviť sa kráľovskej rodiny. Princovi Williamovi však pridávajú na plecia ďalšie bremeno.

Vojvodkyňa zo Sussexu začala proces naturalizácie krátko po svadbe. Ich sťahovanie zotrie jednu z podmienok a to je trvalý pobyt v krajine po dobu 5 rokov, pričom pobyt v zahraničí nesmie presiahnuť 270 dní. To sa pri ich rozhodnutí žiť vo Vancouvri nepodarí. Zdá sa, že úrady by v tomto prípade mohli prižmúriť očko, avšak Meghan by musela preukázať mimoriadnu snahu.

Na povrch tiež vyplávala informácia, že pár dostal možnosť žiť mimo kráľovského dvora oslobodený od povinností ešte pred sobášom. Meghan sa však vtedy vzdala hereckej kariéry a užila si svadbu za 30 miliónov eur. No už 18 mesiacov nato odišla. A kým Harry s Meghan sa zbavujú titulov, niekto si to musí odmakať za nich! Princ William sa stal najvyšším kráľovským zriadencom pre Škótsku cirkev.