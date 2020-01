Zvrat v prípade kikiríkajúceho kohúta na sídlisku: Obyvatelia ho chceli do polievky, pozrite, kde skončil!

Zo stromu rovno medzi sliepky! Kohút, ktorý si získal stovky sŕdc, už neprebýva na strome v záhrade gymnázia v Martine. Nový domov mu dala Dagmar Kundrátová, ktorá statného operenca pomenovala Feši. Vtákovi sa náramne darí a sliepočky si ho veľmi obľúbili.

Sťahovaniu do parádneho kurníka však predchádzal neľahký odchyt. „Takmer sme zaň položili život. Štyri kamarátky sme vyliezli do päťmetrovej výšky a nedal sa vôbec chytiť! Oslepili sme ho reflektorom, aby sme ho znehybnili, ale aj tak to bol zápas o život,“ prezradila Dagmar, ktorá kohúta zachránila s trojicou kamarátok zo stromu v záhrade Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

Tam ho vyložil na drevinu pravdepodobne niekto zo študentov a kohút niekoľko dní pravidelne budil najväčšie martinské sídlisko o piatej. Miestni si ho fotili a nakrúcali, iní si ho zasa chceli pre skoré ranné budíčky uvariť v polievke.

Vďaka Dagmar má však dnes už nový domov a v kurníku v Turčianskych Kľačanoch robí bodygarda niekoľkým sliepkam.smeje sa šťastná záchrankyňa. Okrem sliepok a psa Rokiho si našiel Feši aj štyroch mačacích kamarátov a budiť bude dedinčanov v Turci.