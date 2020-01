Z novej autobusovej stanice v Bratislave sa budeme tešiť už čoskoro: Kedy ju plánujú otvoriť?

Novú autobusovú stanicu Nivy v Bratislave plánujú otvoriť v tomto roku. Projekt Stanica Nivy v Bratislave skombinuje nákupné centrum, autobusovú stanicu, gastro zónu s tržnicou a aktívnu zelenú strechu.

„Práce na Stanici Nivy aj na ulici Mlynské nivy idú podľa plánu. Z nového bulváru a novej Stanice Nivy sa všetci budeme tešiť už tento rok. Na Stanici Nivy sme aktuálne dokončili práce spojené so železobetónovým skeletom a dokončujeme montáž nosných oceľových konštrukcií,“ uviedol developer projektu spoločnosť HB Reavis.

Na Stanici Nivy zároveň robia práce na strešnej konštrukcii a fasáde, začali taktiež intenzívne stavať sadrokartónové steny, ako aj robiť cementové potery. „Naplno montujeme aj rozvody vzduchotechniky, kúrenia, chladenia, elektroinštalácií a sprinklerov,“ dodal developer.

Stanica Nivy so sebou prinesie aj nové značky, akými je napríklad Zara Home, zameraná na bytové doplnky, či dámska značka Oysho. Okrem nich pribudnú aj známe obchody ako Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius či Pull&Bear. Medzi potravinami nebude chýbať Lidl či Yeme so svojou doteraz najväčšou prevádzkou na trhu. Z náhradnej stanice sa do nových priestorov presťahuje aj internetový predajca Alza.

Na ulici Mlynské nivy postupne pokračujú práce najmä na podzemnej kruhovej križovatke, kde aktuálne prerážajú steny prejazdov a pripravujú betonáž svetlíka. Svetlík má mať priemer šesť metrov a zabezpečí tak denné svetlo aj v podzemnom kruhovom objazde. „Čakajú nás ešte práce na už existujúcich častiach ulice, ktoré prešli zmenami a vylepšeniami. Samozrejme, vo finále sa pustíme do dokončovacích prác na povrchu ulice,“ informoval HB Reavis.

V okolí Stanice Nivy aktuálne pracujú na plynovode na Šagátovej ulici a viacero prác vykonávajú aj v okolí Všeobecnej úverovej banky (VÚB). „Prerábame spevnené plochy, parkoviská, ale aj ulicu medzi VÚB a samotnou stanicou, kde budujeme napríklad aj novú zastávku či kanalizačné siete a odtoky. V tejto časti pribudne aj cyklotrasa,“ uviedol developer. Nová cyklotrasa, oddelená od automobilovej dopravy, povedie aj po Páričkovej ulici. Na tejto ulici menia v niektorých častiach aj asfaltový povrch, obrubníky a vybudujú aj nový kamenný chodník pri parčíku.

Koncept stanice navrhla britská architektonická kancelária Benoy v spolupráci so slovenským ateliérom Siebert + Talaš. Nové priestory samotnej stanice budú mať tri nadzemné a dve podzemné podlažia, pričom nástupištia autobusov budú v podzemí.

Práce napredujú aj na Novom Apolle, kde na základe búracieho povolenia postupne rozoberajú celú budovu. Po získaní všetkých ostatných potrebných povolení plánuje developer začať hneď s výstavbou nového projektu. „Nové Apollo prinesie do časti Ružinova nový život a pracovné príležitosti, cyklokaviareň či cyklohub. To všetko pod taktovkou popredných britských architektov zo štúdia Make Architects,“ dodal HB Reavis.