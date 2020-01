Autobusovú dopravu v Banskobystrickom kraji od pondelka obnovia: Ide však o dočasné riešenie

Autobusová doprava v Banskobystrickom kraji bude od pondelka 27. januára dočasne obnovená v plnom rozsahu.

Uviedol to pre agentúru SITA predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny s tým, že už majú objednávky od všetkých regionálnych Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) respektíve od samospráv v kraji. „Ako dlho bude tento dočasný stav trvať, je plne na zodpovednosti vedenia BBSK,“ doplnil predseda predstavenstva.



Na poobedňajšom brífingu po mimoriadnom stretnutí regionálneho ZMOS-u v Banskej Bystrici potvrdil dohodu so SAD Zvolen aj primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko. „Rozhodli sme sa suplovať úlohu župy a prebrať iniciatívu do vlastných rúk, nakoľko dohoda medzi župou a prepravcom sa nekonala. Výsledkom je uznesenie, v ktorom mesto Banská Bystrica za celý regionálny ZMOS, to znamená za okres Banská Bystrica, vystaví objednávku dopravcovi SAD Zvolen, ktorá by mala časovo rámcovať poskytovanie tejto služby v plnom rozsahu,“ uviedol primátor. V Banskobystrickom okrese prímestské autobusy podľa neho denne najazdia približne 11-tisíc kilometrov, čiže suma 70-tisíc eur môže postačovať zhruba na obdobie piatich až šiestich dní. Za ten čas musí nájsť župa riešenie. Uvedená suma je maximum, ktorú môže samospráva použiť v krízovej situácii bez verejného obstarávania.



Rokovanie s regionálnymi združeniami ZMOS v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) potvrdil aj podpredseda kraja Ondrej Lunter s tým, že im župa ponúkla spoluprácu a hradenie všetkých nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti so situáciou. „Riešenie dočasne upokojí situáciu a umožní to sadnúť si s dopravcom k rokovaciemu stolu,“ dodal vicežupan s tým, že rokovania krajskej samosprávy s niektorými okresmi ešte prebiehajú.



„Je to riešenie len na pár dní. Preto očakávame, že v pondelok súd rozhodne o neodkladnom opatrení, kedy prikáže dopravcovi, aby do momentu dohody na novej zmluve pokračoval v poskytovaní dopravy. Očakávame, že dopravca si prevezme nariadenie kraja, aby poskytoval túto dopravu. Očakávame, že začne fungovať zákon a inštitúcie a to, aby prestal dopravca jednať svojvoľne,“ uviedol Lunter na brífingu dopoludnia.



Konštruktívny prístup primátorov a starostov z Banskobystrického kraja ako aj zástupcov dopravnej spoločnosti ocenil predseda vlády SR Peter Pellegrini. Títo podľa neho celý víkend pracujú na tom, aby v pondelok autobusy premávali pre občanov. „Uprednostnili praktické riešenia pred politikárčením,“ uviedol pre agentúru SITA premiér a dodal, že verí, že konečne takto začnú k riešeniu situácie pristupovať aj predstavitelia BBSK.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré vlastní minoritný podiel v SAD Zvolen upozornilo, že nemá absolútne žiadnu možnosť zasiahnuť. Z nezodpovednosti obvinilo vedenie BBSK. „uviedlo v stanovisku zaslanom agentúre SITA MH SR s tým, že vedenie samosprávneho kraja muselo presne vedieť kam situácia smeruje a absolútne nezodpovedne sa na to vôbec nepripravilo.V piatok večer sa na podnet vedenia BBSK uskutočnilo aj mimoriadne rokovanie bezpečnostnej rady kraja, ktorá však nerozhodla o vyhlásení mimoriadnej situácie. Podľa predsedu BBSK Luntera kraj očakáva rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení, ktorým by dopravcovi nariadil vykonávať dopravu vo verejnom záujme podľa platných licencií a cestovných poriadkov. Kraj k situácii a otázkam ohľadom verejnej dopravy zriadil telefonické linky a stránku na sociálnej sieti „Odvez svojho suseda“.Dopravu takto zabezpečilo napríklad Brezno a prebiehajú rokovania dopravcu aj s krajským mestom. Zvolenský dopravca má osobitné zmluvy okrem samospráv uzatvorené aj s veľkými zamestnávateľmi a pre nich dopravu do zamestnania garantuje.Spor medzi BBSK a SAD Zvolen, ktorý vyústil do pozastavenia prímestskej autobusovej dopravy, sa vlečie od septembra 2018, kedy BBSK informovalo, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode a uzavretiu dočasných krátkodobých zmlúv s dopravcami, vedenie BBSK sa rozhodlo spor o platnosť predĺženia zmlúv dodatkami s autobusovými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec riešiť súdnou cestou. V decembri minulého roka Okresný súd vo Zvolene rozhodol, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, je minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom. Rozsudok do dnešného dňa nebol doručený BBSK a stále nenadobudol právoplatnosť.Spoločnosť SAD Zvolen dlhodobo zabezpečuje pravidelnú prímestskú dopravu na takmer 70 % územia Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.