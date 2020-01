Vážny flirt s Feyenoordom nemusí nič znamenať: Kde nakoniec zakotví talentovaný Boženík?

Čas sa kráti! Zimné prestupové obdobie finišuje a žilinský útočník Róbert Boženík (20) stále nevie, kde začne jarnú časť sezóny. Momentálne sa pripravuje so Šošonmi v Spojených arabských emirátoch.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Miliónový poker, ktorý o neho rozohralo niekoľko európskych klubov, ešte nie je na konci. Po ruskej a nemeckej stope to najnovšie vyzerá na holandskú. Mladý útočník i jeho žilinský zamestnávateľ boli v decembri dohodnutí s CSKA Moskva na finančných podmienkach transferu vo výške 5 miliónov eur.

Boženík však náhle oznámil, že ho bude zastupovať agent Martin Petráš. Ten rozbehol rokovania s nemeckým druholigovým Hamburgerom SV. Dnes už z toho nič neplatí. Talentovaný futbalista rovnako nečakane s ním ukončil krátku spoluprácu a prešiel pod krídla zahraničnej agentúry. Petrášovi sme ponúkli priestor na vysvetlenie, no nevyužil ho.

Žilina trvá na tom, že sa nevzdá svojho klenotu za menej ako päť miliónov eur. Hamburger SV ponúkal 3,1 milióna v nádeji, že kluby nájdu kompromis a stretnú sa niekde v strede ceny. Po zmene agenta záujem Boženíka o nemecký klub opadol a jeho pohľady smerujú do Holandska. Podľa denníka Telegraaf slovenský reprezentant by rád zakotvil na štadióne De Kuip a klub v priebehu niekoľkých dní vraj oznámi jeho príchod. „Informoval (Boženík – pozn. red.) svojho agenta, že chce ísť iba do Feyenoordu,“ tvrdia noviny.

Rotterdamský klub už rokoval s hráčom, ale so Žilinou sa zatiaľ na prestupe nedohodol. Tréner Dick Advocaat by Boženíka rád videl na hrote vedľa jediného klasického útočníka Nicolaia Jörgensena. Je tu však prekážka s odstupným, ktoré sa zdá pre Feyenoord dosť vysoké. „S Boženíkom už prebehlo toľko rozhovorov. Má pochybnosti, a ja nemám rád pochybovačov,“ vyhlásil Advocaat ešte cez víkend pre televíziu Fox Sports.

Feyenoord si necháva otvorené aj zadné dvierka a má pripravený záložný plán. Ak by nevyšlo angažovanie slovenského futbalistu, tak je 15-násobný holandský majster pripravený získať 21-ročného Daria Vizingera. Chorvátsky útočník zo slovinského klubu Celje nastrieľal v 19 zápasoch jesennej ligovej sezóny 13 gólov.

KDE SKONČÍ PODĽA NČ BOŽENÍK?

MŠK Žilina

40 %

- slovenský klub sa do predaja v zime nehrnie a trvá na prestupovej sume 5 miliónov eur

Feyenoord Rotterdam

25 %

- hráč prejavil túžbu hrať v tíme 15-násobného holandského majstra, kluby sa ešte nedohodli

Hamburger SV

10 %

- po jeseni druhý tím druhej nemeckej bundesligy ponúkal 3,1 milióna eur, Robo sa rozhodol inak

CSKA Moskva

10 %

- s ruskou ponukou 5 miliónov eur súhlasili hráč i Žilina, vstup agenta Petráša všetko zmenil

Besiktas

10 %

- proti boli dlhy klubu a nejasná finančná situácia, hoci Turci navrhovali 3,5 milióna eur

Brentford

5 %

- účastník druhej anglickej ligy nebol ochotný splniť žilinskú transferovú podmienku