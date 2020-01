Speváka Františka Nedvěda zachránili v poslednej chvíli: Srdce mu ide len na 30 %

Musí ísť pod nôž! Známy český folkový spevák a skladateľ František Nedvěd (72) má vážne zdravotné problémy, s ktorými bojuje už od minulých Vianoc.

Známeho pesničkára, ktorý je na hudobnej scéne už viac než tridsať rokov, trápi srdce, ktoré mu funguje len na 30 percent. Lekári mu preto budú zavádzať niekoľkonásobný bajpas a náročnú päťhodinovú operáciu vykoná slávny kardiochirurg Jan Pirk (71), ktorý ošetroval mnoho zvučných mien českého a slovenského šoubiznisu, napríklad legendu Karla Gotta († 80) či režiséra Juraja Jakubiska (81).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

František Nedvěd minulý rok odohral až 120 koncertov. Rovnako alarmujúce je však ďalšie číslo - srdce mu totiž funguje len na 30 percent! Spevák skolaboval 26. decembra a vianočnú atmosféru narušilo húkanie sanitky, ktorú privolala jeho manželka. Záchranári odviezli hudobníka do pražského IKEM-u, kde pobudol dva týždne.

„Mal som vraj dvojité zlyhanie srdca, ktoré mi odrazu fungovalo iba na tridsať percent. Museli zo mňa vypumpovať šestnásť litrov vody. Tú som mal v celom tele od nôh až po pľúca,“ prezradil Blesku brat rovnako slávneho Jana Nedvěda. Františka čaká náročná päťhodinová operácia. „Budú mi robiť trojitý bajpas. Do operácie ale makám, pretože mám veľa koncertov. Iba tie marcové musím presunúť na iný termín, pretože po operácii musím rehabilitovať,“ doplnil Nedvěd, ktorý ani napriek vážnym problémom so srdcom nemieni poľaviť z pracovného tempa.

„Operovať ma bude sám pán profesor Pirk, takže to určite musí dopadnúť dobre. Aj keď mám všetky choroby sveta, vrátane ťažkej cukrovky, tak hrať a spievať nikdy neprestanem. To by bola moja okamžitá smrť!“ dodal odhodlane pesničkár.

Zadržoval vodu

So známym umelcom to naozaj vyzeralo veľmi zle. „Došlo k srdcovému zlyhaniu. Zadržoval v tele vodu, mal opuchnuté nohy, vodu na pľúcach a bolo nutné ho odvodniť. Diuretiká sme podávali vnútrožilovo a z jeho tela odišlo mnoho litrov vody.

Je teraz bezpodmienečne nutné, aby absolvoval aortokoronárny bajpas, teda srdcovú operáciu, ktorá potrvá určite päť hodín,“ vysvetlil samotný kardiochirurg Jan Pirk, ktorý nevie povedať s istotou, či pôjde „len“ o tri bajpasy, ale môžu byť aj štyri. Zároveň dodal, že po prepustení z nemocnice bude musieť člen dua Nedvědi rehabilitovať, a to buď v Kúpeľoch Poděbrady, Rehabilitačnej nemocnici Beroun alebo Konštantínových kúpeľoch.

Mali podobný problém

Minulý rok sa na jednotke intenzívnej starostlivosti po infarkte myokardu ocitol spevák Otto Weiter (64), ktorý prekonal zápal srdcového svalu. S oslabeným srdcovým svalom mal pred troma rokmi veľké problémy aj herec Ľubomír Paulovič (67). Herca Milana Lasicu (79) trápila bolesť na hrudi a srdcová arytmia a lekári mu pred piatimi rokmi voperovali bajpas. Režisér Juraj Jakubisko (81) pred ôsmimi rokmi podstúpil transplantáciu srdca, ktorá mu zachránila život.