Hviezda Oteckov Kobielsky sa ukázal so zmeneným vzhľadom: Tajná operácia?

Išiel pod nôž! Herec Vlado Kobielsky (44), ktorý hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia, si vždy dal na svojom vzhľade záležať. S pribúdajúcim vekom a so zhoršujúcim sa stavom svojich očí sa preto umelec musel zveriť do rúk odborníkom.

Kobielsky, ktorého diváci poznajú z televíznych obrazoviek i divadelných dosiek, mal dlhší čas problémy so zrakom. Výstražné svetielko však začalo blikať až po ráznom upozornení od doktorky. „Keď mi pred časom očná lekárka povedala, že odkladať zákrok by bolo veľmi nerozumné a mohol by som si tým vážne poškodiť zrak, zľakol som sa. Nedokážem si predstaviť, čo by som robil. Nebolo by to z dôvodu vrodenej chyby ani nejakej nehody...“ vysvetlil na sociálnej sieti hrozivo vyzerajúcu fotografiu Kobielsky, pre ktorého napokon všetko dobre dopadlo.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Teraz je už všetko v poriadku a cítim sa dobre. Nepodceňujte rady lekárov, neodkladajte vyšetrenia, a ak bude potrebné, ani operácie. Vážme si svoje zdravie,“ uzavrel Vlado, ktorého patálie sa nedali prehliadnuť ani v pondeľňajšej markizáckej rannej šou Teleráno. Tam dorazil v spoločnosti ďalšieho seriálového Otecka Braňa Deáka a diváci mohli jasne postrehnúť jeho zmenený pohľad. Nový Čas kontaktoval herca s otázkou, o aký zákrok presne išlo, no do uzávierky sa nevyjadril. Vyzerá to tak, že zrejme podstúpil zo zdravotných dôvodov operáciu očných viečok.